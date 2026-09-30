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影／邀賴清德總統開箱競總洋流號 沈伯洋：洋流是屬於市民的
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在競總舉辦「洋流號」記者會，並與賴清德總統一起開箱競選總部與「洋流號」。沈伯洋也宣布「大洋流計畫」，將在北市議員六個選區舉行車掃，過程中也會停下來與市民開講，並宣布分區政見。沈伯洋現表示場會有「瓶中信」活動，邀請市民寫下對市政的想法，強調洋流是屬於市民的，屬於每一個參加的人，把每一個想望匯集，慢慢前進，這就是「大洋流計畫」。
今天開箱的沈伯洋競選總部除擺設各種競選小物外，也把中庄仔福德宮贈送的甘蔗擺在現場。賴清德表示終於見到傳說中可以帶給沈節節高升的甘蔗，大讚這是支喜氣洋洋、充滿希望、滿滿祝福的甘蔗。
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