影／邀賴清德總統開箱競總洋流號 沈伯洋：洋流是屬於市民的

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在競總舉辦「洋流號」記者會，並與賴清德總統一起開箱競選總部與「洋流號」。沈伯洋也宣布「大洋流計畫」，將在北市議員六個選區舉行車掃，過程中也會停下來與市民開講，並宣布分區政見。沈伯洋現表示場會有「瓶中信」活動，邀請市民寫下對市政的想法，強調洋流是屬於市民的，屬於每一個參加的人，把每一個想望匯集，慢慢前進，這就是「大洋流計畫」。

今天開箱的沈伯洋競選總部除擺設各種競選小物外，也把中庄仔福德宮贈送的甘蔗擺在現場。賴清德表示終於見到傳說中可以帶給沈節節高升的甘蔗，大讚這是支喜氣洋洋、充滿希望、滿滿祝福的甘蔗。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）今天上午在競選總部舉辦「洋流號記者會」，邀請賴清德總統（右）一起開箱競總與「洋流號」。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）今天上午在競選總部舉辦「洋流號記者會」，邀請賴清德總統（左）一起開箱競總與「洋流號」。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左五）今天上午在競選總部舉辦「洋流號記者會」，包括賴清德總統（右五）、競總總督導徐國勇（右四）、競總總幹事吳思瑤（左四）、競總執行總幹事吳沛憶（右三）、競總副主委吳怡農（左三）、競總首席副總幹事李建昌（右一）、競總政策召集人陳培瑜（左一）、競總文宣召集人范雲（右二）等一起出席。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）今天上午在競選總部舉辦「洋流號記者會」，邀請賴清德總統（右一）一起開箱競總與「洋流號」。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午在競選總部舉辦「洋流號記者會」，宣布「大洋流計畫」，將在北市議員六個選區舉行車掃。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）今天上午在競選總部舉辦「洋流號記者會」，邀請賴清德總統（右）一起開箱競總與「洋流號」，中庄仔福德宮贈送的甘蔗也擺在現場。記者胡經周／攝影