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江啟臣高鐵通勤遭抹「不住台中」 藍反批綠委「雙標」

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江啟臣高鐵通勤遭抹「不住台中」 藍反批綠委「雙標」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨議員參選人許育璿在臉書貼文，酸民進黨「雙標」。圖片／取自臉書
國民黨議員參選人許育璿在臉書貼文，酸民進黨「雙標」。圖片／取自臉書

2026台中市長選戰提前引爆！國民黨台中市長參選人江啟臣立院通勤一句「高鐵當公車搭」被大作文章，質疑他「不住豐原」。適逢中秋連假全台交通陷入混亂、高鐵大誤點，國民黨青年戰將徐弘庭、詹為元、吳宗學、許育璿等人群起反擊，直指綠營將高鐵通勤議題政治化，更翻出民進黨過去多名立委頻繁搭乘高鐵往返北高、甚至搭高鐵輔選的紀錄，質疑綠營是否存在「綠能你不能」的雙重標準。

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台北市議員徐弘庭指出，民進黨側翼拿高鐵通勤話題圍剿江啟臣，反而可能讓外界重新檢視民進黨過去的高鐵通勤紀錄。他點名，立委邱議瑩過去曾被報導立院開議期間早上在台北、下午前往高雄、晚上再回台北，隔天又返回高雄；許智傑也曾公開談及一天跑三趟、搭高鐵往返南北為輔選助陣。徐弘庭質疑，若依照綠營目前質疑江啟臣的標準，是否也要反過來檢視這些頻繁往返中央與地方的民進黨立委？

台北市議員詹為元則批評，民進黨過去多名立委同樣頻繁搭乘高鐵南北奔波。他指出，趙天麟過去曾形容自己天天往返北高，「把高鐵當長程捷運搭」；許智傑曾談及一天跑三趟輔選；潘孟安也曾被報導搭高鐵時利用車程休息。詹為元表示，過去民進黨立委頻繁搭高鐵被視為勤跑地方，如今江啟臣為兼顧立法院副院長職務與台中地方服務，同樣頻繁往返台北、台中，卻被質疑與地方疏離，外界自然會質疑標準是否一致。

台中市議員參選人吳宗學、許育璿也批評，若綠營民代搭高鐵輔選、利用車程休息被視為正常，江啟臣為台中市民奔走、往返中央與地方卻被解讀為「不住地方」，恐怕難以說服選民。他們以「高鐵車票難道還分綠能座、你不能座」反諷，認為這場高鐵通勤攻防，反而讓雙方過去的通勤紀錄一起被攤在陽光下檢視。

藍營也將砲火對準民進黨參選人何欣純，日前因高鐵號誌故障導致班車延誤百餘分鐘，在東勢市場掃街時向媒體表示，自己也是一早搭高鐵北上立法院開會，並自曝當場致電交通部長陳世凱要求處理。藍營質疑，同樣代表台中、需要往返中央與地方的民代，江被攻擊是否雙標？

此外，中秋連假期間高鐵、國道均出現大量人潮與車潮，交通疏運成焦點。藍營人士指出中央應把心力放在交通疏運與民眾權益，卻讓「高鐵當公車搭」成為台中市長選戰攻防，模糊應該被檢視的交通問題。

江啟臣 高鐵 綠委 2026九合一選舉 台中市選舉

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