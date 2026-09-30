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【重磅快評】林國漳走「雙德」路線鍍金還能切割新潮流？

聯合報／ 主筆室
藍白質疑林國漳（前右二）跟隨總統賴清德（前右一）與政委陳金德（前左二）的腳步平步青雲，擔任三個國營事業董監事。圖為賴清德日前偕陳金德下鄉力挺林國漳。圖／林國漳競辦提供
藍白質疑林國漳（前右二）跟隨總統賴清德（前右一）與政委陳金德（前左二）的腳步平步青雲，擔任三個國營事業董監事。圖為賴清德日前偕陳金德下鄉力挺林國漳。圖／林國漳競辦提供

以小新清、政治素人之姿參選宜蘭縣長的律師林國漳受訪，稱他參選後才加入民進黨，強調自己不是新潮流；但回顧走過痕跡，他可是花了十年逐步建立與賴清德、陳金德的伙伴關係，去年入黨只是一場秀，林國漳「雙德並進」的政治經營工程堪稱綠營新貴鍍金教科書，與所謂的「小清新」人格特質實在不搭調。

2026九合一選舉

為了衝聲量，林國漳今天上電台受訪暢談與民進黨的關係，對於外界質疑他是新潮流派系，林表示他是參選後才加入民進黨，怎麼會有派系呢？強調自己沒有任何派系，也不是新潮流，這次選舉民進黨很團結，他有信心贏得勝選。

林國漳一口否認與新潮流的淵源，但既要參選就得接受檢視，林打出法律專業，長年擔任法扶，希望以小清新的特質爭取認同；但別忘記，林右手打官司，左手也早早插手政治，除了三年前出任宜蘭信賴台灣之友會的創會理事長，更早在2017年即走陳金德路線，陸續受邀擔任公股與國營事業轉投資公司董監事職務，包括國光電力董事、環能海運監察人及華航獨董。

藍白質疑林國漳並無能源、海運、航空等專業，但職務卻隨賴清德、陳金德的升遷一路平步青雲，是派系政治酬庸，坐領200萬至250萬元年薪；但林國漳競辦駁斥，指林是執業律師，符合金管會對於獨董等職務的法定資格，而且實際年領約100萬元。   

不知道100萬元和200多萬元有多大差別？但即使「只領」100萬元，恐怕就已非「小清新」了，而且一路領了十年，公司規模一家比一家大，真不知還有什麼小清新可言？

若要精確而論，2017年林國漳受陳金德之邀出任國光電力董事，可能就已非政治素人，2020年再任環能海運監察人，2024年再拿下華航獨董，更不能說和雙德無關，否則他也不會出任信賴台灣之友會的理事長。 

陳金德和賴清德是30年戰友，陳被視為賴的核心骨幹，賴選總統，陳是操盤手，不僅擔任全國競總的副總幹事 ，還兼任信賴台灣之友會總會秘書長；賴也重用陳金德班底，辦公室主任陳羿伶過去是陳的秘書，黨發言人韓瑩是陳的外甥女，宜蘭縣黨部主委的邱嘉進也是陳的子弟兵。 

林國漳走陳金德路線，算是眼光獨到，不僅早早部署，而且心思縝密，去年春節還和陳金德聯名發送春聯，後來就由賴清德欽點參選宜蘭縣長。表面上是跳脫派系、避免分裂，但實際上早已喬好大局。

綠營在宜蘭一直存在新潮流與正國會派系角力，在林國漳獲徵召前，正國會立委陳俊宇也被熱議，但陳在參選遞補立委時就已承諾「2026年不會選縣長」，其實是在新潮流點頭下守住陳歐珀留下的地盤而已；賴清德、陳金德早早為林清出跑道，但林今日稱沒有派系、獲跨派系支持，其實都是喬出來的。

近年來林國漳的口袋從未空虛，如今走對路線坐收派系紅利，千萬別再說自己是小清新了。

林國漳 新潮流 陳金德 2026九合一選舉

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