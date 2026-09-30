藍白本周末在高雄「 雙柯合體」 陳其邁受訪笑問「你說哪一柯？」

國民黨高雄市長參選人柯志恩預計本周末與民眾黨前主席柯文哲雙柯合體，市長陳其邁今早聯訪被問及此事看法，當下反問「你說哪一柯」？不過隨後表示，歡迎柯文哲有空多在高雄走走看看。

選戰進入倒數階段，柯志恩預計10月3日與柯文哲合體，陪民眾黨三民區議員參選人林于凱掃街，隔天民眾黨主席黃國昌也將南下為林于凱輔選。媒體今詢問陳其邁，是否也會替民進黨台北市長參選人沈伯洋、高雄市長參選人賴瑞隆輔選？

陳其邁面對提問先是笑問「你說哪一柯？」接著說，替民進黨提名的市長候選人助選，「是我應該要做的工作」。對於民眾黨前主席柯文哲將南下，他則說「我們都很歡迎」，任何來高雄助選的人，希望都能多在高雄走走看看。

陳其邁透露，周六他將出席賴瑞隆在高雄舉行的「百工百業後援會」造勢活動；周日北上出席沈伯洋競選總部成立大會。

據了解，賴瑞隆10月3日將在高雄展覽館舉辦首辦「百工百業後援總會」大型造勢，包括賴清德總統、陳其邁、前行政院長蘇貞昌都將同台。