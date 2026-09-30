影／喊翻轉台南33年民進黨執政 謝龍介預告競選總部成立時間

國民黨台南市長參選人謝龍介今天陪同市議員參選人童小芸車隊掃街，並前往北區中樓仔勝安宮參香祈福，宣布競選總部預計10月23日正式成立。謝龍介表示，成立當天將從白天祈福參拜、全區車隊掃街，到晚間大型造勢大會，全力拉開選戰序幕，向大台南鄉親提出施政藍圖。

謝龍介今天以車隊掃街、廟口拜票方式深入基層，除預告10月23日競總成立，接下來將透過車隊掃街、廟口開講等方式，把各項政見直接帶到基層，與鄉親面對面對話，爭取支持，包括蔡宗豪、盧崑福等人也將陸續安排合體掃街，盼整合基層力量、凝聚在野陣營聲勢。

謝龍介主攻福利政策成為，他批評台南在六都中福利最後一名，提出當選後老人健保福利取消排富，每月826元保費由政府負擔；重陽敬老金明年起提高至3000元；敬老卡每月再補助1000元，讓長者一年可獲得最高1萬5000元相關補助。國家財政爆發台南有權利爭取更好的建設與福利，「不應成為二等公民」。

謝龍介另提出0至15歲兒童每月5000元育兒補助，以及婚育宅，一胎給二房，二胎給三房，三胎給四房，只以成本價每坪15萬元賣給年輕家庭，並主張政府超收稅金應回饋全民，讓經濟成長的成果由市民共享。他說，總統已答應明年要退1萬元，今年應該要先退經濟榮景最少還有10年，超收稅金應退錢給市民共享經濟紅利。

謝龍介並把矛頭指向民進黨在台南長期執政，批評民進黨執政33年，「藏汙納垢、官商勾結」等問題不斷，喊話如果當選市長只做一屆，要把市政府「打掃乾淨」再還給市民。

國民黨台南市長參選人謝龍介（右）今天陪同市議員參選人童小芸車隊掃街，並到北區中樓仔勝安宮廟前開講。記者吳淑玲／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介（右）今天陪同市議員參選人童小芸車隊掃街，並到北區中樓仔勝安宮廟參拜致詞。記者吳淑玲／攝影