傳鄭麗文下令禁挺邱臣遠 黃國昌：照各自步伐努力

竹北藍白合破局，傳國民黨主席鄭麗文下令，禁止替民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台。民眾黨主席黃國昌今表示尊重他黨事務，但其實許多藍委對破局看不下去，目前就按照各自步伐努力。

黃國昌今天上午陪同民眾黨中和區市議員參選人陳怡君前往華新街市場掃街，沿途與民眾熱情握手合影，有支持者上前索取簽名，也有民眾致贈菜頭象徵好彩頭，祝福順利當選。

2人掃街前接受聯訪，媒體詢及如何看待傳出鄭麗文昨天在立法實務研討會中下令，禁止黨籍立委替邱臣遠站台。黃國昌說，尊重他黨事務，但他非常感謝國民黨的立法院好友們給予支持與溫暖，現階段最重要的事，就是按照自己的步伐好好努力。

黃國昌透露，其實許多國民黨立委對於竹北破局看不下去，事情走到今天，大家就各自努力，民眾黨會團結一心，支持邱臣遠參選竹北市長，因為邱臣遠是個傑出人才，相信會將竹北打造成更幸福宜居的城市。

至於是否擔心竹北藍白合破局的外溢效應影響到新北，陳怡君強調，新北的藍白合沒有問題，包括國民黨立委葉元之、徐巧芯都曾替她站台掃街。雙方目標都是希望國民黨新北市長參選人李四川能當選，並將藍白議會席次最大化，因此在市長選舉部分民眾黨會持續力挺李四川，李四川也相當提攜民眾黨議員參選人。

黃國昌也趁機宣傳，10月4日李四川將在板橋第一運動場舉辦大型造勢，呼籲民眾黨支持者到場相挺。他說，李四川是個做實事的人，未來民眾黨參選人若進入議會一定會落實監督，讓李四川兌現開出來的競選支票。