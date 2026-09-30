大洋流計畫啟動！「洋流號」戰車將穿梭北市 沈伯洋：這不是選舉造勢

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午舉行競總開箱活動，賴清德總統、黨秘書長徐國勇等人也到場參觀，沈伯洋也表示，市民聲音是他一直以來最在乎的事情，競總也主打開放有多個互動區域，沈也開箱最新戰車「洋流號」，未來將與他穿梭台北大街小巷，民眾也可以透過官方LINE追蹤動向。

今天競總開箱包含賴總統、徐國勇站台外，包含競總副主委吳怡農、吳沛憶等人，整個競總主打開放，包含親子遊戲區、互動區，而線上活動「市長你給我聽好了」更直接在競總內以大螢幕鏡頭播放，讓市民聲音都能在競總看見，沈強調希望競總能夠讓所有人有「家」的感覺，參與各式各樣活動。

沈伯洋致詞也說，他特別喜歡「市長你給我聽好了」電視牆區域，補足了手機沒辦法看見完整畫面，可以透過一整台電視牆看見每一位市民心聲，沈也強調，市民才是城市的主人更是選舉的本質，陸續收到心聲、講述政見，很希望這件事能夠延續，讓大家知道，整個城市的主人就是市民自己，每個人都是他的競總主委。

除了競總開箱外，競選團隊打造「洋流號」今天也首度開箱，沈伯洋也宣布啟動，「大洋流計畫」將穿梭台北市大街小巷，只要加入官方LINE領取船員證就可以「上船」，透過「洋流雷達」、「未來航線」了解車掃位置，與沈伯洋共同車掃宣傳，而車上更有一個前總統蔡英文送的「船舵」，沈伯洋、賴總統兩人也登上「洋流號」共掌船舵。

沈伯洋也強調，洋流屬於市民大家的嚮往會匯集成意識往前進，有溫暖、勇氣，也有特定方向，現在透過大洋流計畫銜接大家的方向，該計畫不是選舉造勢而是市政溝通。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午舉行競總開箱活動，賴清德總統、黨秘書長徐國勇等人也到場參觀。記者胡經周／攝影