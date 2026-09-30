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徐欣瑩選戰進入關鍵階段 楊文科喊「擦亮國民黨品牌」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
競選總部總幹事李錦復、各鄉鎮市召集人、執行長及輔選幹部齊聚，全面盤整地方組織與後續選戰工作。圖／黨部提供
競選總部總幹事李錦復、各鄉鎮市召集人、執行長及輔選幹部齊聚，全面盤整地方組織與後續選戰工作。圖／黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天主持新竹縣長參選人徐欣瑩擴大輔選會報，競選總部總幹事李錦復、各鄉鎮市召集人、執行長及輔選幹部齊聚，全面盤整地方組織與後續選戰工作。

2026九合一選舉

楊文科表示，選戰已進入關鍵階段，接下來要全面「擦亮國民黨品牌」，整合縣黨部、競選總部及13鄉鎮市力量，讓團隊穩住腳步、各司其職，從基層出發，一票一票爭取支持，讓選民看見國民黨務實做事、穩定治理、照顧民生的價值。

楊文科表示，接下來團隊就是把自己的工作做好，「沒有什麼是不可能改變的」，選舉最後仍要回到組織是否扎實、團隊是否團結，以及幹部能否真正走進地方。只要每個人把該做的事情做好，力量就能一點一滴累積，持續創造改變。

談到「國民黨品牌」，楊文科指出，政黨品牌不只是名稱、旗幟或黨徽，更重要的是民眾能否從實際行動看見一個政黨如何面對問題、服務人民、承擔治理責任。對地方而言，品牌最終還是要回到「做事」，團隊會以務實態度面對地方需求，把民眾關心的事情一件一件做好，並將照顧民生放在最重要位置。

在地方組織運作方面，楊文科將落實「主動詢問、主動掌握、立即解決」，強調第一線幹部最熟悉地方情況，地方反映問題後，團隊就會迅速掌握、積極回應。他表示，競選總部與縣黨部將做好整合及後勤支援，讓各鄉鎮市能把更多力量投入地方工作。

他指出，選舉沒有捷徑，就是從基層開始。各地幹部接下來要持續走入地方、拜訪鄉親，直接了解民眾聲音，把組織力量轉化為實際的選戰動能。

他強調，接下來團隊將「務實做事、穩定治理、照顧民生」作為共同價值，從地方與民眾需求出發，讓政黨理念透過具體行動被看見。對新竹縣而言，選舉也是讓民眾檢視不同政黨理念與治理方向的機會。

楊文科表示，接下來選戰方向清楚，就是擦亮國民黨品牌、凝聚藍軍士氣，只要團隊心在一起、力量朝同一方向前進，就能把組織戰力轉化為服務地方的行動力，穩健向前，一步一步爭取更多縣民的認同與支持。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天主持新竹縣長參選人徐欣瑩擴大輔選會報。圖／黨部提供
國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天主持新竹縣長參選人徐欣瑩擴大輔選會報。圖／黨部提供

徐欣瑩 楊文科 國民黨 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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