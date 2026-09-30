蘇巧慧談社福願景 打造幼有所養、壯有所用、老有所終城市

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行「社會福利願景座談會」，找來社福團體討論未來施政方向。蘇巧慧說，新時代的社福不能只靠政府單向提供服務，用新觀念，擴大民間、企業及市民參與，打造「幼有所養、壯有所用、老有所終」的城市，她已提出孩童視角、職務再設計、互助式照顧、照顧照顧者4大新觀念，並承諾若有機會入主新北，將從薪資、專業培訓及空間等面向強化社福工作者支持。

今天活動參與社福團體多元，提出從社宅、社工工作權益、兒少議題等，還有新北康復之友協會面臨搬遷問題，需要有新的空間等議題。

蘇巧慧表示，城市治理最重要的是讓每個人都能被照顧，且照顧人的人也要被照顧，政策更要看第一線工作者的需求。

她已提出的新觀念「孩童視角」，未來新北市在交通、教育、文化、社福、環境、防災及居住等城市規畫，都應從孩童角度重新檢視，落實她提出的「95公分的城市」，讓城市設計不只符合成人使用，也能回應兒童需求。

其次是「職務再設計」，面對高齡化、少子化及多元共融的社會，應重新思考既有工作內容，透過職務重新分工及訓練，讓高齡者、身心障礙者甚至青少年，都能找到適合參與的工作。

此外未來的照顧不能只依賴政府及專業人員，包括臨托、夜托及長照等服務，都需要更多人力，她主張透過職務再設計及政策誘因，讓更多高齡者等族群也能成為照顧服務的參與者。

蘇巧慧也說，她提出的家庭照顧政見中，若企業能提出優於政府標準的托幼、托老、產假、陪產假等家庭照顧措施，市府可提供最高100萬元獎勵；企業若提出鼓勵員工運動的「微型運動」計畫，也可獲獎勵。

蘇巧慧說，第一線工作者長期承擔照顧責任，政府也應成為他們的後盾，將朝提高社工薪資方向努力，並針對夜托、臨托及急時照顧等服務，提高照顧工作者獎勵。

蘇巧慧表示，未來也將盤點新北市政府閒置及適當的公共空間，提供給社福團體作為營運及辦公場所，讓長期投入照顧工作的團體有安身立命之所。

蘇巧慧也說，AI是用來減輕第一線工作者負擔，未來希望運用AI整合政府資料，減少重複的評鑑、書審及行政流程，推動行政減量，一年有感。

針對偏鄉地區高齡照顧，蘇巧慧表示，她構想由地區型醫院帶領、政府搭建平台，引進穿戴裝置、智慧醫療等科技，讓居民獲得照顧、智慧醫療產業取得發展，政府則透過平台整合資源，形成三方共贏。

蘇巧慧強調，若有機會帶給新北市，將以新觀念、新技術、新態度作為未來施政方向，讓不同年齡、不同需求的市民都能在城市中被看見、被照顧。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行社會福利願景座談會。記者葉德正／攝影