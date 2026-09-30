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影／楊文科上樑典禮談藍綠白一家親 徐欣瑩避談選舉聚焦建設
新竹縣長楊文科今天出席地方重大交通建設上樑典禮，致詞時談及地方團結，指出「什麼藍綠白，大家都是好朋友，都是為鄉親著想」，形容地方政治人物之間的情誼，強調沒有分才是最好的新竹縣。
楊文科致詞時感謝議員們的協助，指出新竹縣都沒有分（黨派），並當場點名民眾黨議員林碩彥、民進黨議員吳傳地、張珈源等，「我們都跟你們很好，都像兄弟姐妹一樣」，強調沒有分才是最好的新竹縣。
楊文科表示，不要看他們「吵來吵去」，心中都有一把尺，並感謝鄉親給予機會，讓他與議長張鎮榮在任內一起完成該做的事情，並祝福今天所有到場、參選的人都能心想事成。
致詞結束後，楊文科走到議員座席區，逐一與現場藍、綠、白議員握手致意，現場互動氣氛熱絡，楊文科神情愉快，與多名議員寒暄。
同樣出席活動的徐欣瑩致詞後，也走到議員座席區，與現場議員握手致意；其中與民眾黨議員林碩彥互動時間較長，兩人特別停留幾分鐘交談，現場氣氛自然。林碩彥事後回應，徐委員關心他在地的選情狀況，也了解地方需求，雙方因此聊了一下。
媒體聯訪時詢問，楊文科日前以主委身份，發文轟「背叛騙票者，打著藍旗打藍軍、應予唾棄」，是否有所影射？楊文科未正面回應，僅表示，今天是非常重要的上樑典禮，是一個里程碑，至於選舉的事情，「以後有機會再跟大家報告」，隨後離開。
現場另有媒體詢問同黨立委徐欣瑩相關問題，徐欣瑩表示，今天是地方重大交通建設的重要場合，大家都很開心，因此先以建設為主。
記者郭政芬／攝影
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