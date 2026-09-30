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同框邱臣遠引站台聯想 洪孟楷：私下好友聚餐、支持藍營選將
國民黨主席鄭麗文昨日在黨內立法實務研討會上，明確表態禁止為民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台。然而，民眾黨主席黃國昌日前在社群平台發布多位藍委聚餐照片，邱臣遠亦在列，引發外界熱議與政治聯想。國民黨團首席副書記長洪孟楷今日對此強調，一定是全力支持國民黨籍參選人。
針對黃國昌發布照片引發揣測，洪孟楷說，政黨政治講求的是主體性跟紀律性，既然在各選區有提出國民黨籍參選人，一定是全力支持、鼓勵國民黨籍參選人，9月27日晚上是私下的好友聚會，邱臣遠跟他都是第十屆委員，也跟國民黨好幾位委員有認識。隔天9月28日要去幫嘉義市長參選人張啓楷站台，都聚集在嘉義市，又是連假的晚上，因此就是共同好友聚會，大家輕鬆討論很多時事議題、立法過程、未來走向，不涉及站台與否。
洪孟楷表示，志同道合的朋友就是一起走，能夠認同彼此理念的朋友就是一起走，在野力量要團結、要整合，讓現在執政的民進黨政府知道人民的憤怒以及在野的團結。至於有藍委向黃國昌表達，要幫邱臣遠站台，這事他完全沒有聽說。
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