新竹縣長選戰 楊文科盼凝聚黨內團結

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在競總舉辦「洋流號」記者會，並與賴清德總統一起開箱競選總部與「洋流號」。沈伯洋也宣布「大洋流計畫」，將在北市議員六個選區舉行車掃，過程中也會停下來與市民開講，並宣布分區政見。沈伯洋現表示場會有「瓶中信」活動，邀請市民寫下對市政的想法，強調洋流是屬於市民的，屬於每一個參加的人，把每一個想望匯集，慢慢前進，這就是「大洋流計畫」。

2026-09-30 12:36