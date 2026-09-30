聽新聞
0:00 / 0:00
新竹縣長選戰 楊文科盼凝聚黨內團結
兼任中國國民黨新竹縣黨部主任委員的新竹縣長楊文科今天表示，新竹縣長選戰關鍵階段，將整合黨部、競選總部及13鄉鎮市力量，強化組織分工、凝聚黨內團結，擦亮國民黨品牌。
楊文科告訴中央社記者，選舉最後仍回歸組織是否紮實、團隊是否團結，各鄉鎮市幹部應各司其職，持續走入地方、拜訪鄉親，了解基層需求，回報地方意見給競選團隊。
他說，競總與黨部將負責整合及後勤支援，地方組織落實「主動詢問、主動掌握、立即解決」，由幹部掌握地方情況，強化各鄉鎮市與競選團隊間聯繫。
楊文科表示，後續將進一步整合地方組織，讓黨部、競總及各鄉鎮市輔選幹部朝共同方向推動選戰，避免力量分散，轉化基層組織為實際輔選力量。
他說，選戰最後階段重點為團結、整合，凝聚黨內支持力量，訴求「務實做事、穩定治理、照顧民生」，團結支持國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩及各公職參選人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。