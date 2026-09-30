蘇巧慧與沈伯洋喊「雙北要雙贏」 李四川酸：對手是選舉的連線

選戰倒數，雙北市長參選人常合體，昨民進黨新北市長參選人蘇巧慧及台北市長參選人沈伯洋一起高喊雙北要雙贏。今國民黨新北市長參選人李四川表示，雙北一定要共治，共治才能共榮、共好，他跟蔣萬安市長本來就是多年的戰友，兩個人是做事的連線，不像對手是選舉的連線。

李四川今在板橋住家附近的國泰市場掃街拜票，面對熟悉的老鄰居，有攤商拿出菜頭及大蒜祝他高票當選，現場氣氛熱鬧滾滾。

媒體詢問蘇巧慧及沈伯洋昨天提及的雙北要雙贏，李四川今表示，他跟蔣萬安是做事的連線，不像對手是選舉的連線，年底如果他選上新北市長，台北市是蔣萬安市長，他一定會把他提的政見包括軌道工程、交通建設、文化教育，一定會結合在一起好好發展，讓雙北從一日的生活圈變成30分鐘核心生活圈，減少市民上班通勤時間。

另民眾黨主席黃國昌陪同參選人陳怡君在中和掃街，呼籲大家10月4日造勢一起出來挺李四川，李四川說，謝謝國昌主席的協助跟支持，10月4號要邀請所有的市民到板橋第一體育場一起來挺李四川，年底他如果擔任市長，一定會全力以赴建設新北。