鄭麗文下令禁幫邱臣遠站台 徐巧芯：徐欣瑩其實支持竹北開放

年底選舉將至，國民黨主席鄭麗文昨天在立法實務研討會中明令，不得替民眾黨參選人邱臣遠站台。國民黨立委徐巧芯今天表示，她贊成主席把話說清楚，讓大家不用再為此問來問去，或擔心踩線。

針對鄭麗文下令不得替邱臣遠站台，徐巧芯上午接受廣播節目「千秋萬世」專訪表示，其實國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩支持竹北可以開放，甚至曾親自與黨中央溝通，或許黨中央有不同視角，如今主席把規則說清楚也比較好，至少大家不用再問來問去，或是擔心踩線。

至於民眾黨主席黃國昌日前貼出邱臣遠與她、羅智強等8名藍委的合照，暗示另類「藍白合」，徐巧芯還原當天聚會說，大家是為了替民眾黨嘉義市長參選人張啟楷站台，提前一天下嘉義，才會碰面吃飯、互相加油。昨天還有人問她，鄭麗文是否特別針對他們，她認為不是，因為他們沒有違反主席的要求與禁令。

另對是否能替民眾黨議員參選人站台問題，徐巧芯指出，去年大罷免期間民眾黨幫了很多忙，她一定會回過頭幫忙，這就是互相。鄭麗文也了解這樣的情況，所以才會說「以黨規來說不可以，但進到各選區的話，就交由大家自己做政治判斷」，但前提仍是要優先支持國民黨提名的議員候選人。