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乘上「洋流」發布第二波競選小物 何欣純：會再邀沈伯洋來台中

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純（中）表示，感謝台北市長參選人沈伯洋來台中，城市彼此可以互相拉抬，她會請團隊持續聯繫，邀沈再來台中。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（中）表示，感謝台北市長參選人沈伯洋來台中，城市彼此可以互相拉抬，她會請團隊持續聯繫，邀沈再來台中。記者陳敬丰／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純27日與台北市長參選人沈伯洋合體，「洋流」塞爆審計新村。何表示，當天很多人詢問競選團隊穿的「純派T恤」和喝茶用的「純純杯」，她決定做為第二波競選小物推出，也會請團隊繼續跟沈聯繫，敲定下一次「欣潮洋流」。

2026九合一選舉

何欣純說，第一波競選募款小物9月16日推出，隔天上午就被索取一空，今天公布第二波小物，分別是台中純派T和台中純純杯；純純杯來自台灣玻璃博物館，完全是台灣製造，27日她和沈伯洋一起喝羅氏秋水茶，用的就是這個杯子。

台中純派T原本是競選團隊的專用T恤，何欣純說，一路以來工作人員在外拜訪，經常被問「這件T恤哪裡買的」「能不能給我們」，沈伯洋來的那天，也有許多支持者持續詢問，團隊特別推出，改良材質與版型，讓大家穿起來更合身，也保證絕對是台灣製造。

何欣純宣布，第二波競選小物純純杯和純派T，明天上午11時28分將在募款網站上線，請大家留意社群和官網上的訊息；這波募款小物有3種方案，捐款滿299元可獲得1組純純杯，滿599元獲得純派T恤1件，滿1128元獲得黑白純派T恤各1件，T恤包含S到3L的尺寸。

談起27日洋流盛況，何欣純表示，沈伯洋的媽媽之前住在太平，她也認識，很感謝沈願意為了台中的城市發展一起努力，城市既合作又競爭，彼此共同拉抬是正向的，台中和台北國際能見度、城市格局和市民生活都會愈來愈好；沈當天答應會再找時間來台中，她會請團隊持續聯繫。

國民黨台中市長參選人江啟臣今天公布募款小物，不過江本人並未出席記者會。身為競爭對手，何欣純認為，每份支持者的力量都值得珍惜，募款小物也是她自己認為好的、台灣製造的、代表台灣精神的，願意分享給所有支持者，所以一定會親自出席發布記者會。

何欣純（中）今天推出第二波競選募款小物，包含台中純派T和台中純純杯。記者陳敬丰／攝影
何欣純（中）今天推出第二波競選募款小物，包含台中純派T和台中純純杯。記者陳敬丰／攝影

何欣純 台中 沈伯洋 2026九合一選舉 台中市選舉

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