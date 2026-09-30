遭影射收國民黨資金「拉下陳素月」 邱建富今赴地檢提告

無黨籍彰化縣長參選人邱建富今到彰化地方檢察署，針對近日網路流傳「邱建富收受國民黨資金參選」、「為拉下陳素月選票、協助國共黨取得政權」等言論提出法律行動，他強調參選是基於個人政治理念與對彰化的責任，對於毫無事實根據的指控，絕不再任由謠言持續擴散。

邱建富表示，近日接獲民眾轉述，有人在網路及公開場合散布「邱建富收受國民黨資金參選，目的就是拉下陳素月選票，協助國共黨取得政權」等說法，甚至以「小道消息」包裝後轉傳。內容不僅涉及對他個人清白及參選動機的重大指控，也容易誤導選民對候選人的認知。

邱建富強調「我沒有拿國民黨一毛錢」，自己是以無黨籍身分參選彰化縣長，參選的理由、政見與選擇，都是自己做出的決定，從未接受任何政黨資金要求自己參選。

他說，自己參選一路走來，沒有政黨、沒有派系的「金山銀山」，有的只有鄉親的支持，每一筆支持與每一份心意，自己都珍惜，也都花在刀口上。

邱建富指出，政治競爭可以有不同立場，也可以對政見提出批評，但不能把沒有證據的內容當成「小道消息」到處散播，更不能透過影射、暗示的方式，讓選民誤以為候選人涉及不法金錢往來。

邱建富表示，相關言論正值選舉期間流傳，除了可能損害個人名譽，也可能影響選民對候選人的判斷，因此今天正式向彰化地檢提出法律行動，請檢察機關依法調查相關言論的來源、散布過程及背後是否涉及特定選舉目的，並釐清是否涉及誹謗或其他選罷法相關責任。