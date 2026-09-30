「終於見到傳說中的...」 賴清德來競總狂稱讚沈伯洋「甘蔗」
民進黨台北市長參選人沈伯洋拚選戰，近來吹起「洋流」，今天在競總舉辦「洋流號」記者會，也把中庄仔福德宮贈送的甘蔗擺在現場。總統賴清德現身共襄盛舉，直呼終於見到傳說中可以帶給沈節節高升的甘蔗，大讚這是支喜氣洋洋、充滿希望、滿滿祝福的甘蔗。
身穿花襯衫賴總統致詞表示，今天參加競選總部開箱，滿滿感動與感受。他很高興「終於見到傳說中可以帶給伯洋倒吃甘蔗、節節高升的甘蔗，就在那裡」，所以市民應該來，當看到這支甘蔗時，感動大概會跟他一樣。這是一支喜氣洋洋、充滿希望、滿滿祝福的甘蔗，可以說是苦盡甘來、倒吃甘蔗、節節高升的甘蔗，大家也來沾沾福氣。
賴總統說，這應該是有史以來最開放的競選總部，完完全全以台北市民為中心，把市民擺在第一位，每個台北市民都是總部主任委員，與其說是沈伯洋的競總，不如說是台北市民的競總。
他提到，第二是「市長，你給我聽好」，競選活動能搬到競總來，也延續以市民為尊的理念，他非常歡迎市民一定要撥空「走進你的競選總部，發揮你主任委員的功能」，給予沈伯洋指教、支持。
賴總統談及「洋流」的意義，在他的理解上，洋流是溫暖的，它會照顧這個城市不分族群、不分男女老幼，會把溫暖送到每一個家庭；洋流也是豐盛的，它包含許許多人的希望、夢想，還有期待。
他說，洋流也是有方向的，它會到每一個行政區，最後會帶領這個城市走向世界；洋流也是有力量的，它可推動船隻前進，也可帶動城市進步，也會讓每個市民對城市的想像、願望能夠實現。
賴總統大讚，洋流非常棒，沒多久時間已經改變台灣幾十年來選舉的風氣，帶給這一場選舉或未來台灣選舉是正面、擺脫負面攻擊。
他表示，從下個月開始，大台北洋流船艦就要啟航到北市6個議員選區，也會停留來聽取台北市民的寶貴意見、跟大家互動。他鼓勵台北市民一定要來參加，成為船員也成為造浪者，讓船艦能匯聚市民的力量，讓力量可以持續壯大，不僅在這場選舉當中發揮力量，沈伯洋當選後，洋流還是會持續讓城市可以繼續進步。「11月28日洋流匯聚，伯洋進入台北市政府。」
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