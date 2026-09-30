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蔣萬安忘帶廟方甘蔗禮 徐巧芯讚危機處理：沈伯洋是不穩定的亂流

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前出席中庄仔福德宮晚宴，廟方送上甘蔗預祝當選，蔣卻忘記帶走。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安日前出席中庄仔福德宮晚宴，廟方送上甘蔗預祝當選，蔣卻忘記帶走。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安日前出席中庄仔福德宮晚宴，廟方送上甘蔗預祝當選，蔣卻忘記帶走，事後他解釋是里長疏忽未帶回，並向廟方致歉。國民黨立委徐巧芯今天表示，政治人物難免有一時不察，重點是事後如何面對；蔣萬安面對爭議始終保持謙卑、穩健，反觀民進黨台北市長參選人沈伯洋則是「脫稿、裝不下去」。

2026九合一選舉

徐巧芯上午接受廣播節目「千秋萬世」專訪時表示，不管是哪位候選人或政治人物，偶爾都可能有一時不察的時候，國民黨的態度基本上就是戒慎恐懼，不對的地方「有則改之，無則加勉」。以這次甘蔗事件為例，重點應該放在事情發生後，蔣萬安以什麼態度面對。綠營聲稱「尊重神明」，還把甘蔗掛在競選總部，出言落井下石，但回到蔣萬安身上，他的回應其實相當穩健。

徐巧芯指出，沈伯洋被問及過去反對增加國定假日時，原本營造的溫暖人設直接變了一個樣。從沈伯洋回應問題的態度、表情及語言來看，與先前營造許久的人設完全不同；當一個人被挑戰到真正的問題點時，人格特質就會彰顯出來。甘蔗事件剛好能讓大家看出，蔣萬安無論面對宮廟方，或是忘記帶走甘蔗的里長，都以謙卑、穩健的態度回應；反觀沈伯洋則像「不穩定的亂流」，當被問到真正做過的事情時就會脫稿、裝不下去，但蔣萬安無論何時都是穩健的角色。

徐巧芯說，台北市民究竟想要什麼樣的未來，人民不是在選誰有沒有把甘蔗帶走，而是要從這起突發事件中，看出哪一位政治人物比較適合帶領台北未來四年。台北需要的是穩健發展，而不是「一直來亂」。

徐巧芯 甘蔗 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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