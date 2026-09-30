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江啟臣募款小物明天開賣 推應援毛巾、環保袋再送限量徽章

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣今天舉辦募款小物記者會，推出江啟臣登記當天同款的毛巾，另也有馬克杯、T恤、環保袋等小物，10月1日開賣。記者余采瀅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣今天舉辦募款小物記者會，推出江啟臣登記當天同款的毛巾，另也有馬克杯、T恤、環保袋等小物，10月1日開賣。記者余采瀅／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣今天舉辦募款小物記者會，10月1日開賣，推出江啟臣登記當天同款的毛巾，另也有馬克杯、T恤、環保袋等小物，競總更推出「台中幸福袋帶著走」大禮包，只要捐款8888元，可一次將杯墊、馬克杯、T恤、應援毛巾、環保袋都帶走；另10月20日前捐款，還可獲得限量徽章。

2026九合一選舉

江啟臣競選總部副主委王育敏、廖偉翔、黃健豪，三人今天現場走秀擺POSE，逐一開箱展示募款小物，現場高喊「贊助台中味 延續台中Way」。王育敏稱她最愛環保袋，時尚又文青；黃健豪則最愛馬克杯，認為最實用；廖偉翔則極力推薦毛巾。

王育敏表示，江啟臣將於10月4日成立競選總部，此次募款小物強調要有「台中味」，江啟臣重視台中優秀設計人才，除找台中設計師設計募款小物，凸顯台中設計品味，並強調募款小物一定要「實用」、「好用」。

廖偉翔指出，江啟臣登記參選當天，換上海龍蛙兵的招牌紅短褲與深藍色上衣，冒雨跑步4公里前往登記，當天盧秀燕市長幫江啟臣擦汗後的毛巾爆紅，很多支持者反映想要，因此募款小物推出毛巾。另10月20日前捐款，可獲得限量徽章，把對江啟臣的支持與對台中城的期待別在身上。

黃建豪說，馬克杯除了喝水之外，用起來具有設計感，另有杯墊有三種款式，一款「勾選」符號與台中地圖意象結合，還有白色及藍色的台中啟臣字樣，杯子加上杯墊套組，一整組超有質感。

江啟臣競選總部指出，募款小物沒有實體販售，要到台中味網站線上捐款才可獲得，10月1日開賣，網址https://taichungway.tw。

國民黨台中市長參選人江啟臣今天舉辦募款小物記者會，推出「台中幸福袋帶著走」大禮包，只要捐款8888元，可一次將杯墊、馬克杯、T恤、毛巾、環保袋都帶走。圖／江啟臣競總提供
國民黨台中市長參選人江啟臣今天舉辦募款小物記者會，推出「台中幸福袋帶著走」大禮包，只要捐款8888元，可一次將杯墊、馬克杯、T恤、毛巾、環保袋都帶走。圖／江啟臣競總提供

國民黨台中市長參選人江啟臣今天舉辦募款小物記者會，推出江啟臣登記當天同款的毛巾，另也有馬克杯、T恤、環保袋等小物，10月1日開賣。記者余采瀅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣今天舉辦募款小物記者會，推出江啟臣登記當天同款的毛巾，另也有馬克杯、T恤、環保袋等小物，10月1日開賣。記者余采瀅／攝影

江啟臣 募款 毛巾 2026九合一選舉 台中市選舉

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