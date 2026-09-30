忘帶走福德宮甘蔗...網KUSO國文課本「甘蔗記」 蔣萬安一句話回應

年底選戰倒數59天，台北市長蔣萬安上周六出席中庄仔福德宮晚宴，廟方送甘蔗預祝當選，蔣卻忘記帶走，現在Threads上有網友仿高中古文課文的「甘蔗記」諷刺蔣萬安，引起社群熱議。蔣今天被問及此事仍表示，「因為我的疏忽『真正真歹勢（台語）』」。

蔣萬安今天上午出席無菸城市負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會。對於忘記將福德宮送的甘蔗帶走風波，持續延燒。

媒體問蔣，現在有網友做「甘蔗記」開酸，還被稱發起一波文藝復興運動，儘管道歉了，卻還一直被挨打，怎麼來平息風波？

蔣萬安還是重申「我說過因為我的疏忽，真的是非常不好意思，「真正真歹勢（台語）」。

另外，對於對手、民進黨北市長參選人沈伯洋今天競總開箱，上班日請到賴清德總統站台，蔣萬安說，總統在平常日為沈伯洋助選，「我們當然尊重」。