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忘帶走福德宮甘蔗...網KUSO國文課本「甘蔗記」 蔣萬安一句話回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席無菸城市負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會。記者林麗玉/攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席無菸城市負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會。記者林麗玉/攝影

年底選戰倒數59天，台北市長蔣萬安上周六出席中庄仔福德宮晚宴，廟方送甘蔗預祝當選，蔣卻忘記帶走，現在Threads上有網友仿高中古文課文的「甘蔗記」諷刺蔣萬安，引起社群熱議。蔣今天被問及此事仍表示，「因為我的疏忽『真正真歹勢（台語）』」。

2026九合一選舉

蔣萬安今天上午出席無菸城市負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會。對於忘記將福德宮送的甘蔗帶走風波，持續延燒。

媒體問蔣，現在有網友做「甘蔗記」開酸，還被稱發起一波文藝復興運動，儘管道歉了，卻還一直被挨打，怎麼來平息風波？

蔣萬安還是重申「我說過因為我的疏忽，真的是非常不好意思，「真正真歹勢（台語）」。

另外，對於對手、民進黨北市長參選人沈伯洋今天競總開箱，上班日請到賴清德總統站台，蔣萬安說，總統在平常日為沈伯洋助選，「我們當然尊重」。

甘蔗 蔣萬安 記者會 2026九合一選舉

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