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影／黃國昌呼籲賴清德謙卑面對法治 全黨力挺邱臣遠選竹北市長

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天陪同民眾黨新北市議員參選人陳怡君前往中和區華新市場掃街拜票。王長鼎／攝影
民眾黨主席黃國昌今天陪同民眾黨新北市議員參選人陳怡君前往中和區華新市場掃街拜票。王長鼎／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌今天陪同民眾黨新北市議員參選人陳怡君前往中和區華新市場拜票前，針對目前政局現況、藍白合作關係及竹北市長選情受訪，黃國昌指出，賴清德總統帶頭踐踏憲法與法治，甚至不理會司法裁定，此舉已讓民眾感到擔憂。他建議賴清德應多看相關法律規定，謙卑面對法治，不要心存獨裁心態，這才是台灣社會真正的期待。

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針對外界關切國民黨立委有意為民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台，改善兩黨關係，黃國昌表示，他尊重各黨派的做法，並感謝曾共同奮鬥的夥伴所表達的善意與支持。他強調，現階段最重要的是按照既定步調邁進。

談及竹北市長選情，黃國昌表達對邱臣遠有高度信心。他指出，邱臣遠過去在新竹市無論擔任副市長或代理市長，政績表現均十分出色，是極具潛力的人才。民眾黨將全黨團結一致全力支持邱臣遠，相信他入主竹北市後能為市民帶來變革。

黃國昌最後預告，10月4日下午國民黨將於新北市板橋舉辦造勢大會，呼籲廣大支持者踴躍參與，共同為李四川加油打氣。他強調，未來民眾黨市議員若能獲得更多服務機會，定會站在新北市民角度嚴格監督政見兌現。

民眾黨主席黃國昌今受訪指出，賴清德總統帶頭踐踏憲法與法治，建議賴應多看相關法律規定，謙卑面對法治，不要心存獨裁心態，這才是台灣社會真正的期待。記者王長鼎／攝影
民眾黨主席黃國昌今受訪指出，賴清德總統帶頭踐踏憲法與法治，建議賴應多看相關法律規定，謙卑面對法治，不要心存獨裁心態，這才是台灣社會真正的期待。記者王長鼎／攝影

民眾黨主席黃國昌今天陪同民眾黨新北市議員參選人陳怡君前往中和區華新市場掃街拜票。王長鼎／攝影
民眾黨主席黃國昌今天陪同民眾黨新北市議員參選人陳怡君前往中和區華新市場掃街拜票。王長鼎／攝影

黃國昌 邱臣遠 賴清德 2026九合一選舉 竹北

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