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韓流壓制洋流 韓國瑜10月4日啟動輔選 站台江啟臣、李四川

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣競選總部10月4日成立，預計邀請立法院長韓國瑜站台助陣。圖為江啟臣辦公室提供。
國民黨台中市長參選人江啟臣競選總部10月4日成立，預計邀請立法院長韓國瑜站台助陣。圖為江啟臣辦公室提供。

年底九合一大選升溫，立法院長韓國瑜本周將啟動輔選行程，10月4日上午先替國民黨台中市長參選人江啟臣輔選，接著將到新北站台國民黨新北市長參選人李四川，預料將掀起「韓流」，對抗民進黨台北市長參選人沈伯洋所帶動的「洋流」。

2026九合一選舉

沈伯洋在台北帶動「洋流」氣勢並外溢至其他縣市，政壇常以2018年韓國瑜掀起的「韓流」相提並論。不過藍營人士均多半認為，韓流與洋流不同，韓國瑜當年以庶民語言、金句連發成功召喚群眾，甚至是非國民黨支持者，但洋流卻仍在同溫層打轉。

面對洋流來勢洶洶，國民黨吸票秘密武器也將陸續出籠。江啟臣競選總部將於10月4日成立，江啟臣今天在臉書發文指出「號角響起，立法院韓國瑜親臨力挺！立院龍頭領軍，台中隊出發了！」預告韓國瑜將到台中站台，把立法院最堅定、最溫暖的力量注入台中。

而韓國瑜10月4日結束台中行程後，還將馬不停蹄北上替「老戰友」李四川站台。李四川陣營已規劃10月4日將在板橋第一運動場舉辦「板橋大集結」造勢活動，屆時韓國瑜、新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安等藍營大咖可望同台造勢，營造藍營團結氣勢。

據了解，韓國瑜身為國慶日慶籌會主任委員，原訂國慶日後才陸續開始輔選，但面對洋流來襲，因此提前啟動輔選，接下來10月下旬也將替國民黨台南市長參選人謝龍介、國民黨高雄市長參選人柯志恩站台，以及至雲林「娘家」替國民黨雲林縣長參選人張嘉郡廟口開講。

韓國瑜 江啟臣 韓流 2026九合一選舉

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