尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑昨晚與在地書法藝術界人士座談，基隆市書道會理事長陳麗雪邀集多位在地藝文團體代表出席，在地書法藝術家成立「挺善樑」後援會。謝國樑表示，基隆書法比賽已連續舉辦6年，各界迴響甚佳，將打造基隆為「書法之都」。

現場書道出席代表提出常態展演空間、辦公據點的建議，謝國樑說，會努力規畫協助各藝文團體，依活動性質提供不同支持。市府近期積極爭取發展AI相關產業，未來盼能與書法藝文界進一步結合科技元素，例如已有老師投入「AI書法」創作並舉辦相關比賽，是相當值得延續合作的方向，讓基隆的書法之都不只根植於傳統，也能與時俱進，有更多樂趣。

基隆市書道會理事長陳麗雪表示，外界常說基隆是「文化沙漠」，但她並不認同，基隆從事書畫、合唱、音樂、舞蹈等藝文活動的人才其實相當多。陳麗雪肯定文觀局近年推動美術館各項國際展覽的成果，期盼市府未來能持續加強對地方文史與藝文工作的關注。

天臘書畫會理事長吳政安提到，期盼市府延續城市品牌定位，也讓在地書法家的作品成為基隆獨特文化亮點的一部分。

青田書學會指導老師張明萊、台灣基隆文化藝術學會理事長張桂蘭、前青溪新文藝會長張萬和、姚麗麗老師等多位在地書法界人士都提出建言，支持謝國樑再為基隆藝文界做事。

謝國樑說，感謝文化、藝術與書法界的前輩願意站出來，未來會持續傾聽藝文界的聲音，讓基隆不只有硬體建設，也能成為兼具人文底蘊與美學素養的幸福城市，盼藝文界朋友繼續攜手支持。

書法藝術家挺善樑後援會成立，謝國樑：打造基隆書法之都。圖／謝國樑競辦提供