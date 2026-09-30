快訊

川習會國宴內幕！陸企高層最後關頭遭白宮拒於門外 原因曝光

丁學文專欄／中產不買精品 從LVMH股價腰斬看消費緊縮

10月1日迎秋季天赦日！3大禁忌別犯…求財、斬小人當天必拜

聽新聞
0:00 / 0:00

藍綠雙北都打團體戰 蘇巧慧：我與沈伯洋是新時代首長組合

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行社會福利願景座談會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行社會福利願景座談會。記者葉德正／攝影

2026選戰激戰，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨與台北市長參選人沈伯洋合體，國民黨新北市長參選人李四川今天也找來台北市長蔣萬安合體打團體戰。被問到是否是「洋流慧聚」發威，蘇巧慧今表示，對手的選戰節奏都尊重，她強調自己與沈伯洋具備創造力、活力、執行力、溝通力及照顧市民的能力，是新時代的首長組合。

2026九合一選舉

蘇巧慧昨與沈伯洋參加節目，蘇指出，兩人有不少共同政策，包括山林、登山、公共運輸、婚育宅等，雖雙北是兩個不同城市，但許多政策與民眾生活高度相關，應在維持各自城市主體性的前提下合作，找出「標準一致、各自精彩」方式。

蘇巧慧今早受訪時表示，台北、新北本來就是互動非常緊密的兩座城市，應該要能夠聯動，因此她與沈伯洋提出「雙北共好」，核心是維持各自城市的主體性，同時透過合作讓雙方一起進步。

蘇巧慧說，既然自己代表新北，就要利用新北自身的特色與優勢，讓這座400萬人口的大城市被看見、被認同、被喜歡。她也提出願景，希望未來新北能成為台灣人安身立命的首選、外國人一定要到訪一次的城市。

至於雙北合作模式，蘇巧慧強調，兩座城市應該在合作中競爭，彼此刺激進步、各自精彩，這也是新北市民、台北市民最想看到的雙城共好。

對於李四川今晚將與蔣萬安合體，蘇巧慧表示，對手的選戰節奏都予以尊重，但她認為自己與沈伯洋的組合，具備共同的創造力、活力、執行力、溝通力，以及照顧市民的能力，未來希望能與沈伯洋共同帶領新北、台北，創造「雙城共好」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行社會福利願景座談會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行社會福利願景座談會。記者葉德正／攝影

雙北 蘇巧慧 沈伯洋 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北藍綠激戰 李四川拋4政見 蘇巧慧拓展中間票源

【重磅快評】青鳥、黑熊、狸貓 「萬安消波塊」擋洋流？

對抗「洋流」…蔣萬安競辦正式開張 「正妹帥哥牌」全是8年級生

邱臣遠左右逢源？接連與藍、綠同台 曾聖凱、吳旭智回應了

相關新聞

韓流壓制洋流 韓國瑜10月4日啟動輔選 站台江啟臣、李四川

年底九合一大選升溫，立法院長韓國瑜本周將啟動輔選行程，10月4日上午先替國民黨台中市長參選人江啟臣輔選，接著將到新北站台國民黨新北市長參選人李四川，預料將掀起「韓流」，對抗民進黨台北市長參選人沈伯洋所帶動的「洋流」。

藍綠雙北都打團體戰 蘇巧慧：我與沈伯洋是新時代首長組合

2026選戰激戰，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨與台北市長參選人沈伯洋合體，國民黨新北市長參選人李四川今天也找來台北市長蔣萬安合體打團體戰。被問到是否是「洋流慧聚」發威，蘇巧慧今表示，對手的選戰節奏都尊重，她強調自己與沈伯洋具備創造力、活力、執行力、溝通力及照顧市民的能力，是新時代的首長組合。

新潮流指派參選宜蘭縣長？林國漳：我不是新潮流、參選後才入民進黨

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天上節目受訪時表示，針對外界質疑他是新潮流派系指派出來參選的人，林國漳表示，他參選之後才加入民進黨，怎麼會有派系呢？強調自己沒有任何派系，也不是新潮流，這次選舉民進黨很團結，他民調一路領先，有信心贏得勝選。

書法藝術家挺善樑後援會成立 謝國樑：打造基隆書法之都

尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑昨晚與在地書法藝術界人士座談，基隆市書道會理事長陳麗雪邀集多位在地藝文團體代表出席，在地書法藝術家成立「挺善樑」後援會。謝國樑表示，基隆書法比賽已連續舉辦6年，各界迴響甚佳，將打造基隆為「書法之都」。

遭除名競選物仍用黨徽？民進黨部寄存證信函要求停止 陳怡君回應

北市議員陳怡君涉助理費案，遭民進黨市黨部停權，但陳仍登記參選年底議員選舉而遭除名。因接獲檢舉，民進黨市黨部表示，因陳怡君部分競選廣告物使用黨徽或民進黨字樣，致使選民誤認混淆，已寄發存證信函，要求停止。陳怡君晚間也回應，「黨徽自在人心，而不是選舉的工具。」

另類藍白合 竹北市代會主席挺邱臣遠

民眾黨創黨主席柯文哲昨陪竹北市長參選人邱臣遠參拜祈福，國民黨籍竹北市民代表會主席林啟賢以天后宮主委身分接待，並公開表達支持，再添「另類藍白合」話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。