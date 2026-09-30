藍綠雙北都打團體戰 蘇巧慧：我與沈伯洋是新時代首長組合

2026選戰激戰，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨與台北市長參選人沈伯洋合體，國民黨新北市長參選人李四川今天也找來台北市長蔣萬安合體打團體戰。被問到是否是「洋流慧聚」發威，蘇巧慧今表示，對手的選戰節奏都尊重，她強調自己與沈伯洋具備創造力、活力、執行力、溝通力及照顧市民的能力，是新時代的首長組合。

蘇巧慧昨與沈伯洋參加節目，蘇指出，兩人有不少共同政策，包括山林、登山、公共運輸、婚育宅等，雖雙北是兩個不同城市，但許多政策與民眾生活高度相關，應在維持各自城市主體性的前提下合作，找出「標準一致、各自精彩」方式。

蘇巧慧今早受訪時表示，台北、新北本來就是互動非常緊密的兩座城市，應該要能夠聯動，因此她與沈伯洋提出「雙北共好」，核心是維持各自城市的主體性，同時透過合作讓雙方一起進步。

蘇巧慧說，既然自己代表新北，就要利用新北自身的特色與優勢，讓這座400萬人口的大城市被看見、被認同、被喜歡。她也提出願景，希望未來新北能成為台灣人安身立命的首選、外國人一定要到訪一次的城市。

至於雙北合作模式，蘇巧慧強調，兩座城市應該在合作中競爭，彼此刺激進步、各自精彩，這也是新北市民、台北市民最想看到的雙城共好。

對於李四川今晚將與蔣萬安合體，蘇巧慧表示，對手的選戰節奏都予以尊重，但她認為自己與沈伯洋的組合，具備共同的創造力、活力、執行力、溝通力，以及照顧市民的能力，未來希望能與沈伯洋共同帶領新北、台北，創造「雙城共好」。