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新潮流指派參選宜蘭縣長？林國漳：我不是新潮流、參選後才入民進黨

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳受訪強調，他沒有派系，也不是新潮流派出來的，他的民調領先。圖／林國漳競辦提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳受訪強調，他沒有派系，也不是新潮流派出來的，他的民調領先。圖／林國漳競辦提供

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天上節目受訪時表示，針對外界質疑他是新潮流派系指派出來參選的人，林國漳表示，他參選之後才加入民進黨，怎麼會有派系呢？強調自己沒有任何派系，也不是新潮流，這次選舉民進黨很團結，他民調一路領先，有信心贏得勝選。

2026九合一選舉

林國漳今天上午接受POP撞新聞黃暐瀚專訪，跟上次上節目前一樣首先就被問到民調。林國漳說，選情審慎樂觀，雙方民調都會有高低，他的民調一路都領先，但民調只是做為參考。

被問到與新潮流的關係，與賴清德總統的關係？林國漳說，他之前不是民進黨，只參選之後才加入民進黨，怎麼會有派系呢？他也不是新潮流派系，這次他獲得跨派系支持，是民進黨最團結的一次，他有信心贏這場選戰。

針對之前有9位民進黨鄉鎮長、議員或代表參選人因為違紀參選遭開除黨籍，其中多數是有正國會色彩的人，林國漳表示，雖然在鄉鎮小選區彼此會有競爭，但是對於縣長大局選舉，這些人都是支持他的，這沒有問題。

林國漳 新潮流 民進黨 2026九合一選舉

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