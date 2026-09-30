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違反行政中立？ 謝國樑反控童子瑋爸爸

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導

基隆市長選戰白熱化，藍綠互控違反行政中立。謝國樑被控要家族所屬的基隆二信高階主管上班時陪登記造勢，還進市黨部參與選務，謝反擊說，違反行政中立的是「童議長的父親」，童父當市府授予的民防大隊長職務，卻在餐會為兒子助選。

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有媒體報導指謝國樑九月一日登記參選時，謝家掌控的基隆二信四名高階主管上班時間全程陪同造勢，其中一人還進國民黨基隆市黨部參與選務。另指謝國樑家族成立的謝清雲（謝國樑的祖父）文教基金會前董事長李伯元坐鎮市黨部指揮，未保持應有界線。

謝國樑昨回應，真正違反行政中立的是民進黨參選人童子瑋的父親，童父擔任市府授予的民防大隊長職務，卻在民防餐會公然輔選。

對李伯元被指出現在市黨部，謝國樑表示，李伯元是國民黨基隆市黨部前主委，目前沒其他職務，質疑李在市黨部出現，就好像去指控小英基金會的董事長現身民進黨黨部，「我想請社會大眾評評理，怎麼做才是真正適當合理」。

正值基隆議會市政總質詢期間，議長童子瑋多次未親自主持議事，引發議論。謝國樑競辦發言人謝若彤說，想選下一個位置之前，應該先把現在角色做好，議長工作可由他人代班，議長應負責任無法由別人代替。

對於行政中立質疑，童子瑋競辦發言人游本明說，身為父親為孩子打氣是人之常情，但公司員工要替老闆家族助選應該不太正常，兩者不該混為一談。議長如有公務行程，均依規定請假及安排代理主持，不影響議會程序進行。

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