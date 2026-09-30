新北藍綠激戰 李四川拋4政見 蘇巧慧拓展中間票源

新北藍綠激戰，國民黨市長參選人李四川昨成立勞工後援會，拋勞工四大政見，包括挺勞工安全、挺未來、挺家庭及挺權利。

新北市長侯友宜陪李四川參加退警聚會，侯喊話「如果你愛警察，就請支持李四川」，氣氛沸騰。

民進黨蘇巧慧昨成立會計師後援會，她形容參選像接受面試，「請大家評鑑，蘇巧慧是不是那個你想要一起工作的人」。

李四川說，勞工是支撐城市最大力量，四大勞工政見首要是「挺安全」，工作死亡比照北市，慰問金卅萬提升到卅六萬，高溫工作場所應補助設備，住院或失能也要提高慰問金。第二政見是「挺未來」，卅至四十五歲因家庭照顧須離開職場青壯勞工提供每月五千元，最長三個月就業補助計畫，結合職業訓練與就業媒合，協助重返職場。第三是「挺家庭」，接續侯市長興建勞工住宅，用都市計畫容積獎勵，讓企業界開發做公托或公幼照顧勞工。第四項是「挺權利」，工會考察經費將提高，讓工會成為政府與勞工間橋梁。

侯友宜昨偕李四川出席新北市退休警察人員協會會員大會，侯談到，他與李四川是基層公務人員出身，一路並肩作戰，如今要把這一棒交給李四川，繼續為新北建設打拚，全場共鳴高呼「新北要接棒，侯李好市長」。

蘇巧慧持續拓展中間票源，她細數，會計師後援會是第卅場後援會，有許多年輕會計師加入，顯示大家願意花更多時間了解選舉、關心城市未來。蘇也說，當立委期間與會計師公會有不少合作，未來若推動青年創業，可建立專業導師團，讓會計師提供財務、法律等專業協助。

「新北不是台北的附庸」。蘇巧慧強調，希望未來的新北不只是仰望台北、每天進城工作，而是讓市民下班回到新北後感到安心，周末也有足夠的生活、休閒與文化選擇。