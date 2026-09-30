金華國中食安捲入選戰 家長相挺闢謠

北市金華國中營養午餐食安成首都市長選舉攻防焦點，市長蔣萬安昨說，金華國中三名學生不適，卻被立委沈伯洋、議員簡舒培渲染成集體食物中毒，這是「製造恐慌」、「創造選舉話題」。家長也稱，學校營養午餐把關嚴謹，第一時間告知所有家長通報流程，「如果蓋牌幹嘛這樣？」

簡舒培爆料金華過中學生食用午餐小卷後身體不適、食物中毒，遭教育局嗆「翻車」稱不實指控。不過金華國中校長前天親自拍影片強調，沒有食物中毒，盼各界回到事實。簡舒培昨仍說，選舉很重要，但食安、孩子的身體更重要，有需要讓已經跟學生道歉的校長，再拍一部影片只為了幫蔣萬安嗎，「有需要這麼冷血嗎？」

沈伯洋也說，事情爆發第一天他就說希望趕快有檢體，才知道有什麼原因，卻被講認知作戰、造謠，為何要拉長戰線拉到這麼久？

蔣萬安表示，學校掌握三名學生使用完午餐後出現腹瀉、不適。金華國中總共二千五百名學生，卻被沈委員、還有議員簡舒培渲染成集體食物中毒，這是「製造恐慌」、「創造選舉話題」，其實沒有任何幫助。

「孩子的健康，不該成為政治操作的工具」蔣萬安說，這段期間包括老師、校長、學生都非常辛苦，他們承受了極大壓力，也確實受到了委屈。

蔣萬安昨到金華國中慰問學校老師、家長，檢視營養午餐流程，學生也和蔣分享，蒲燒鯛是人氣冠軍，有人喜歡蒜泥白肉，有人大推蒸蛋。

家長會代表強調，學校對於營養午餐把關用心，除了營養師會跟團膳業者定期會議討論菜單，也會檢討前個月菜單，根據每日廚餘量觀察學生的回饋，包含校方、業者、志工等都有群組可溝通，有任何消息會即時掌握。