聽新聞
0:00 / 0:00

金華國中食安捲入選戰 家長相挺闢謠

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
台北市長蔣萬安（中）昨到金華國中視察營養午餐相關流程，並和家長、校方會談，家長會成員強調對午餐把關嚴謹。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安（中）昨到金華國中視察營養午餐相關流程，並和家長、校方會談，家長會成員強調對午餐把關嚴謹。圖／北市府提供

北市金華國中營養午餐食安成首都市長選舉攻防焦點，市長蔣萬安昨說，金華國中三名學生不適，卻被立委沈伯洋、議員簡舒培渲染成集體食物中毒，這是「製造恐慌」、「創造選舉話題」。家長也稱，學校營養午餐把關嚴謹，第一時間告知所有家長通報流程，「如果蓋牌幹嘛這樣？」

2026九合一選舉

簡舒培爆料金華過中學生食用午餐小卷後身體不適、食物中毒，遭教育局嗆「翻車」稱不實指控。不過金華國中校長前天親自拍影片強調，沒有食物中毒，盼各界回到事實。簡舒培昨仍說，選舉很重要，但食安、孩子的身體更重要，有需要讓已經跟學生道歉的校長，再拍一部影片只為了幫蔣萬安嗎，「有需要這麼冷血嗎？」

沈伯洋也說，事情爆發第一天他就說希望趕快有檢體，才知道有什麼原因，卻被講認知作戰、造謠，為何要拉長戰線拉到這麼久？

蔣萬安表示，學校掌握三名學生使用完午餐後出現腹瀉、不適。金華國中總共二千五百名學生，卻被沈委員、還有議員簡舒培渲染成集體食物中毒，這是「製造恐慌」、「創造選舉話題」，其實沒有任何幫助。

「孩子的健康，不該成為政治操作的工具」蔣萬安說，這段期間包括老師、校長、學生都非常辛苦，他們承受了極大壓力，也確實受到了委屈。

蔣萬安昨到金華國中慰問學校老師、家長，檢視營養午餐流程，學生也和蔣分享，蒲燒鯛是人氣冠軍，有人喜歡蒜泥白肉，有人大推蒸蛋。

家長會代表強調，學校對於營養午餐把關用心，除了營養師會跟團膳業者定期會議討論菜單，也會檢討前個月菜單，根據每日廚餘量觀察學生的回饋，包含校方、業者、志工等都有群組可溝通，有任何消息會即時掌握。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

綠營還不下車？金華國中家長：營養午餐把關嚴謹「不可能蓋牌」

金華國中營養午餐風波延燒...蔣萬安重話點名這2人「製造恐慌」

金華國中校長致歉稱「與教育局說法一致」 簡舒培批市府：周子瑜翻版

金華國中陷午餐爭議…校長公開信諾檢視食安 盼學生：別急著為學校辯護

相關新聞

新北藍綠激戰 李四川拋4政見 蘇巧慧拓展中間票源

新北藍綠激戰，國民黨市長參選人李四川昨成立勞工後援會，拋勞工四大政見，包括挺勞工安全、挺未來、挺家庭及挺權利。

柯志恩「吃屏東蕉」、賴瑞隆「校外布條」…高雄競選生波

高雄市長選戰白熱化，藍綠爆出失分危機。國民黨參選人柯志恩近日一句「吃屏東香蕉」挨批，她認為「這有點操作得太過分」，但前院長王金平及前總統陳水扁都講話了，未來會更謹慎。民進黨參選人賴瑞隆也被爆在某國小圍牆掛競選布條，遭質疑霸凌學校。賴瑞隆競辦回應，是支持者所為，後已確認拆除。

金華國中食安捲入選戰 家長相挺闢謠

北市金華國中營養午餐食安成首都市長選舉攻防焦點，市長蔣萬安昨說，金華國中三名學生不適，卻被立委沈伯洋、議員簡舒培渲染成集體食物中毒，這是「製造恐慌」、「創造選舉話題」。家長也稱，學校營養午餐把關嚴謹，第一時間告知所有家長通報流程，「如果蓋牌幹嘛這樣？」

違反行政中立？ 謝國樑反控童子瑋爸爸

基隆市長選戰白熱化，藍綠互控違反行政中立。謝國樑被控要家族所屬的基隆二信高階主管上班時陪登記造勢，還進市黨部參與選務，謝反擊說，違反行政中立的是「童議長的父親」，童父當市府授予的民防大隊長職務，卻在餐會為兒子助選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。