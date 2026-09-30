江啟臣10月4日競總成立 何欣純豐原踢館

二○二六選戰進入倒數兩個月，藍綠陣營打團體戰，民進黨市長參選人何欣純成立競總有「總統牌」站台，加上北市長參選人沈伯洋「洋流」跨城合體；國民黨參選人江啟臣十月四日成立競總也有「禿子、燕子、漢子」可望再度同台，藍綠輔選陣容較勁，選情持續升溫。

台中市長參選人、立法院副院長江啟臣舉辦「台中升級 幸福加給」聯合問政說明會。圖／江啟臣辦公室提供

國民黨方面，江啟臣競選總部將於十月四日成立，盧秀燕、侯友宜、韓國瑜都將到場，「禿子、燕子、漢子」三人同框，將成為這波藍營造勢的焦點。江啟臣也強調，自己與侯友宜都是從基層出身，城市升級要靠實際做事，而非口號與難以兌現的支票。

民進黨台中市長參選人何欣純九月十二日成立競選總部，前總統蔡英文先行到場，總統、民進黨主席賴清德當天也南下助陣，形成「總統級」站台陣容。九月二十七日，民進黨台北市長參選人沈伯洋再與何欣純合體，從審計新村一路走到市民廣場，沿途吸引支持者聚集，「洋流」吹進台中的話題也因此升高。

沈伯洋與何欣純合體後，隔日盧秀燕被問及「洋流」是否影響台北、台中選情時，她說，綜合各家民調及各地資料研判，蔣萬安、江啟臣目前都穩定領先，領先幅度達兩位數；沈伯洋稍後受訪則表示，盧秀燕的研判「非常精準」，並稱自己與何欣純都是挑戰者，會持續拉近差距。

江啟臣成立競總，巧合的是，何欣純十月四日也將在江的本命區豐原舉辦大型造勢活動，「踢館」意味濃厚，形成藍綠兩陣營同日較勁。何陣營目前仍在邀請重量級人士助陣，人選尚未完全敲定。

政壇人士指出，從選戰節奏來看，十月四日的江何雙方造勢，是藍綠展現組織動員、地方整合與助選能量的關鍵較勁。接下來十月廿三日候選人號次抽籤後，選舉進入最後一個多月，競選廣告、看板、宣傳影片及大型造勢活動全面增加，台中市長選戰也將逐步從「聲勢競賽」轉向政見與基本盤對決。

中選會已訂十月廿三日抽籤、十一月廿八日投票。