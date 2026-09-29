遭除名競選物仍用黨徽？民進黨部寄存證信函要求停止 陳怡君回應

北市議員陳怡君涉助理費案，遭民進黨市黨部停權，但陳仍登記參選年底議員選舉而遭除名。因接獲檢舉，民進黨市黨部表示，因陳怡君部分競選廣告物使用黨徽或民進黨字樣，致使選民誤認混淆，已寄發存證信函，要求停止。陳怡君晚間也回應，「黨徽自在人心，而不是選舉的工具。」

不過陳怡君也提到，她完全配合黨部，但請讓她趕快籌措經費找廠商更換，會用最快的時間配合。陳說，民進黨真正的精神，一直都在基層、在每一雙與我緊握的手裡，而不是在冷冰冰的公文裡。有些看板是是不離不棄的支持者因為疼惜陳怡君所以幫我掛上的，我自己製作的看板早就沒黨徽了。

北市黨部今天表示，陳怡君今年2月4日經民主進步黨廉政委員會依循法定程序予以停權2年6月，且因違紀參選已於9月23日經民主進步黨中央評議委員會處以除名處分，既已除名，自無法以本黨推薦名義參選任何公職或有任何對外宣稱、表彰受本黨推薦行為。

北市黨部表示，已寄發存證信函，要求陳怡君立即停止以任何形式宣稱或表彰受民進黨提名，並限期撤除相關宣傳物。