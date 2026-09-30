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柯志恩「吃屏東蕉」、賴瑞隆「校外布條」…高雄競選生波

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨／高雄報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的競選布條出現在學校圍牆，引起藍營撻伐，賴辦回應是支持者所為，後續已拆除。圖／國民黨提供
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的競選布條出現在學校圍牆，引起藍營撻伐，賴辦回應是支持者所為，後續已拆除。圖／國民黨提供

高雄市長選戰白熱化，藍綠爆出失分危機。國民黨參選人柯志恩近日一句「吃屏東香蕉」挨批，她認為「這有點操作得太過分」，但前院長王金平及前總統陳水扁都講話了，未來會更謹慎。民進黨參選人賴瑞隆也被爆在某國小圍牆掛競選布條，遭質疑霸凌學校。賴瑞隆競辦回應，是支持者所為，後已確認拆除。

2026九合一選舉

柯志恩昨接受廣播專訪說，廿六日她參加農會活動，上車之前，助理問「委員要不要吃香蕉」，因為中秋節要利用空檔要回屏東一下下，她說吃屏東香蕉，可能口氣與表情不符合大家預期，所以被擴大解讀。

柯志恩坦言，很驚訝「吃屏東香蕉」這句話會被解讀成不吃旗山香蕉，這有點操作得太過分，但前院長王金平及前總統陳水扁都已經講話了，所以未來言行會更謹慎。

內門區觀亭國小圍牆近日出現醒目的選舉布條，上面寫著「當個堂堂正正的台灣人」，署名賴瑞隆懇請支持。市議員邱于軒質疑，校園應該維持單純、行政中立的教育環境，不該讓校長、老師面對執政黨政治人物的布條，陷入「拆也不是、不拆也不是」的尷尬處境。

賴瑞隆辦公室表示，校園是孩子學習的地方，政治活動不應涉入相關活動範圍，這是競辦一貫立場，對於支持者懸掛的布條造成校園困擾表達歉意，已提醒團隊遵守相關規範。

另外，賴瑞隆競選官網昨上線，首波募款小物曝光，涵蓋運動襪、毛巾、漁夫帽、鈦蛋杯等多款台灣製造的應援品，展現陽光、運動風與生活化的競選主軸。

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