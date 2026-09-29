陳怡君脫黨參選遭控仍用民進黨宣傳 北市黨部寄發存證信函籲撤除

北市議員陳怡君應涉案遭民進黨部停權，但仍登記參選年底台北市議員遭除名，但民進黨北市黨部指出，接獲多眾檢舉指出陳怡君部分競選廣告物使用民進黨黨徽或民進黨字樣，致使選民誤認或混淆，已寄發存證信函，要求陳停止以任何形式宣稱或表彰受民進黨提名，限期撤除。

北市黨部說明，陳怡君今年2月4日經民主進步黨廉政委員會依循法定程序予以停權2年6月，且因違紀參選已於9月23日經民主進步黨中央評議委員會處以除名處分，既已除名，自無法以本黨推薦名義參選任何公職或有任何對外宣稱、表彰受本黨推薦行為。

北市黨部說，今已寄發存證信函，要求陳怡君立即停止以任何形式宣稱或表彰受民進黨提名，並限期撤除相關宣傳物，呼籲中山大同支持者共同維護清流選風，集中選票，全力支持提名參選人顏若芳、林亮君、賴俊翰、林子揚盼聯合競選、共同配票，中山大同四席全上，以利未來協助推動市長參選人沈伯洋新市政。