陳怡君競選廣告被指冒用黨徽 民進黨北市黨部發存證信函

民進黨台北市黨部今晚表示，近日接獲多起民眾檢舉，指無黨籍台北市議員參選人陳怡君部分競選廣告物使用民進黨黨徽或字樣，致使選民誤認或混淆，今天已寄發存證信函。

台北市黨部透過新聞稿說明，陳怡君已於今年2月4日經民進黨廉政委員會依循法定程序予以停權2年6月。

同時，陳怡君因違紀參選已於9月23日經民進黨中央評議委員會處以除名處分，因此無法以民進黨推薦的名義參選任何公職，或有任何對外宣稱、表彰受民進黨推薦的行為。

台北市黨部表示，今天已寄發存證信函，要求陳怡君立即停止以任何形式宣稱或表彰受民進黨提名，並限期撤除相關宣傳物；並請支持者共同維護清流選風，集中選票，全力支持黨所提名參選人。