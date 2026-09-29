蘇巧慧、沈伯洋同台談雙北合作 「標準一致、各自精采」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與台北市長參選人沈伯洋一起參加民視節目錄製，談到兩人是否會有共同政見，蘇巧慧指出，兩人已有不少共同政策，包括山林、登山、公共運輸、婚育宅等，雖雙北是兩個不同城市，但許多政策與民眾生活高度相關，應在維持各自城市主體性的前提下合作，找出「標準一致、各自精彩」方式。

蘇巧慧表示，她與沈伯洋的基本價值觀相近，都重視人本，以交通政策來說，兩人都希望從人的需求出發，但雙北畢竟是不同城市，未來若分別擔任市長，應該代表各自城市討論，而不是由一方壓過另一方，雙北合作不應以「誰先退讓」為前提，而是要在平等基礎上找出共好的方案。

她以翡翠水庫為例指出，翡翠水庫水源位於新北市，但水權主要由台北市享有，坪林、石碇、烏來等新北山區則因水源保育受到嚴格的土地利用限制；另雙北建案產生的土方，許多最後運往台北港填海造地，但運送過程會經過新北市道路，也可能衍生壅塞、揚塵、噪音及道路損壞等問題。

蘇巧慧認為，未來雙北合作不是「共治」，而是要保有各自的主體性，讓兩座城市以獨立且平等的角色進行協商。

沈伯洋則表示，若他上任第一個要處理的問題就是「交通」，雙北民眾跨市移動頻繁，如做好捷運及大眾運輸，卻沒有完善的「最後一哩路」，整體政策就失去意義。

沈伯洋說，交通議題也涉及中央政府，如國道等重大交通建設都與中央有關，未來兩座城市相互協調，也必須共同與中央溝通，才能真正降低民眾通勤壓力。

蘇巧慧表示，兩人在山林及登山政策上的方向幾乎不謀而合，不過沈伯洋說要讓台北市成為亞洲第一登山城市，「但你把大新北放在哪？」，新北有步道、茶道、礦道、鐵道及老街道等特色，雙北可以合作，也可以彼此競爭。

沈伯洋也說，雙北已是高度緊密的生活圈，不可能只讓其中一座城市適合居住，因此青年及婚育住宅等政策，也應該從雙北整體生活圈來思考。

蘇巧慧也說，兩人都有提出升級敬老卡，但各自有不同特色，她希望未來敬老卡不只能搭公車、消費，也能結合新北山海觀光資源，鼓勵長輩多出門走走、買東西；沈伯洋則是，希望鼓勵長輩使用健身設施、健身小巴及藝文活動，增加與人互動的機會。

蘇巧慧指出，雙北不需要變成一個城市，而是應該既合作又競爭，在攸關民眾生活的標準上盡量一致，同時保有各自城市特色，朝標準一致、各自精采的方向發展。