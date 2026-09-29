蘇巧慧唱「粉紅超跑」爆紅 曝沈伯洋招牌歌是「極速」

2026選戰進入最後60天，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與民進黨台北市長參選人沈伯洋一起接受民視訪問，蘇被問到與對手李四川民調互有領先時表示，各式民調都會參考，但數字與實際體感不一定完全相同，會持續走入基層。蘇巧慧因演唱「粉紅超跑」吸引百萬流量，她在節目透露沈伯洋招牌歌曲是粵語歌「極速」，也邀網友敲碗，下次可以換沈伯洋獻唱。

被問到民調，蘇巧慧表示，不論是團隊自己做的、媒體公布的，甚至AI模擬民調，都會參考，但她更重視實際走訪地方的「體感溫度」，民調數字會作為判斷哪些地方需要多去幾次、是否增加活動的參考。

面對最後階段可能更加激烈的攻防，針對對手強調市政經驗及「房子蓋到一半、師傅不能換」等說法，蘇巧慧表示，自己的選戰主軸一直很清楚，就是「新北主體性」，新北不是台北的衛星，新北不必繞著台北轉，我們是衛星要變繁星，新北亮晶晶，自己已用10、11年時間證明能夠推動地方建設，包括捷運、火車站、防洪治水、學校及道路等建設，都曾參與爭取。

蘇巧慧認為，選市長最重要的是態度、價值與方向，首長要能向上爭取經費、向下協調地方，選市長就像一場面試，我們是來給大家面試的。