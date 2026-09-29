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【重磅快評】青鳥、黑熊、狸貓 「萬安消波塊」擋洋流？

聯合報／ 主筆室
近日沈伯洋接受媒體人王偉忠專訪，試圖突破原有的政治同溫層。記者王彥鈞／攝影
近日沈伯洋接受媒體人王偉忠專訪，試圖突破原有的政治同溫層。記者王彥鈞／攝影

2026大選倒數60天，台北市長選戰進入深水區。最新民調顯示，台北市長選舉關注度達40.6%，居全台之冠，這場藍綠對決，已不只是首都之爭，更成為朝野攻防的風向球。

2026九合一選舉

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受媒體人王偉忠專訪後，試圖突破原有的政治同溫層，並推出「市長，你給我聽好了」提問平台，讓選戰從傳統造勢轉向異溫層溝通。這波「洋流」究竟能流多遠，還有待選票驗證，但至少已讓原本看似平淡的台北選戰掀起波瀾。

另一邊，台北市長蔣萬安今天正式成立「台北安可」競選連任辦公室，首波5名主要幹部全是八年級生，平均年齡約30歲，北市府原副發言人葉向媛轉任競辦主任，代表市政班底啟動選戰模式。

問題是，蔣萬安過去一段時間採取冷戰節奏，如今對手已經主動突破同溫層，甚至把戰場擴大到不同媒體、街頭與社群平台；相較之下，蔣萬安沒有充分發揮主場優勢，對手奇襲奏效，選戰近身肉搏，國民黨新北市長參選人李四川的選情也會受牽動，即使泥濘滿身，蔣萬安不能再只守不攻。

綠營側翼日前無差別掃射蔣萬安妻兒，近日更打算將「狸貓換太子」歌仔戲搬進北市選戰，藉此諷刺蔣萬安的家世。如果弄假成真，最尷尬的莫過於沈伯洋，因為劇中被狸貓換走的嬰兒，可是如假包換的「真太子」，不但是真正的皇家骨肉，最後還登基為宋仁宗，嚴懲所有壞蛋，根本是爽劇大結局。如果按照劇本演出，結果恐怕是暗助蔣萬安，難怪沈伯洋公開反對、綠營緊急叫停。

這齣鬧劇的背後，凸顯「青鳥黑熊、狸貓」三合一的洋流奇蹟，青鳥網路出征、黑熊認知作戰、狸貓則是人身攻擊，民進黨全黨打一人，瀰漫著大罷免既視感；蔣萬安面對的絕非表面溫暖的洋流，而是暗潮洶湧的政治攻防。

民調專家戴立安今天公布「2026年9月台灣民心調查」，台北市民對民進黨好感度53.3%、反感度31%；對國民黨好感度22.9%、反感度58.3%。民進黨看似聲勢拉高，但實際觀察，相較於國民黨提名33席議員參選人，民進黨卻僅保守提名25席，即使民進黨議員全壘打也無法達到議會過半的31席，顯示兩黨在台北市的基本盤與組織戰仍存在明顯差異。

蔣萬安真正要防的未必是洋流本身，而是避免自己隨波逐流，若掉入對手的泥巴戰場跟著盲打，就會被貼上「問A答B」的標籤。選戰主軸應拉回台北市民真正關心的都市更新、營養午餐、婦幼社福等市政議題，選舉畢竟不是吹牛皮比賽，市政才是蔣萬安的消波塊，才能一舉拉開與挑戰者的距離。

沈伯洋勇於接受王偉忠出招，蔣萬安也不必害怕直球對決，競辦應立即啟動選戰模式，積極接受不同立場媒體的拷問與挑戰，接下來拳拳到肉的政見會、辯論會登場，蔣萬安應大聲講出台北市下一個十年的願景，跳出政治同溫層才能爭取到更多選民認同。

民意如流水，最終決定潮水方向的不是網路聲量，而是台北市民。對蔣萬安而言，問題不在洋流，而在於如何讓政績築成不怕任何浪頭的消波塊。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 青鳥 黑熊 消波塊

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