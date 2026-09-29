民進黨「挺Women的歌」到屏東 周春米、梁育慈獻唱

民進黨「挺Women的歌」活動今天到屏東，爭取連任屏東縣長周春米與角逐屏東市長的縣議員梁育慈到場同歡並獻唱一曲，透過音樂交流凝聚情感，為選戰暖身。

民進黨性別平等事務部舉辦「2026姊妹回娘家-挺Women的歌」，下午在屏東登場，民進黨主席特助呂孫綾、周春米、梁育慈及多名黨籍參選人到場，獻唱「心花開」，場面氣氛熱烈。

周春米致詞表示，帶領縣府團隊從交通、產業、教育、文化、社福到城鄉建設，要讓屏東的城市品牌、觀光能見度及產業轉型都能逐漸看見成果，繼續打造「希望城市、屏東亮起來」。

周春米提及，現在屏東最流行的一句話就是「台積電來屏東了」，這就是賴總統堅持均衡台灣的宗旨，接下來要打造更多的產業園區，增加投資及就業機會。

梁育慈說，屏東市從未政黨輪替過，在擔任議員期間累積超過6000件服務案件、舉辦400場行動服務，目前跟著垃圾車走遍大街小巷，了解市民每天面對的問題，期望未來能達成「屏東縣市合一，屏東才會全面亮起來」，讓施政更加順暢。