載板專區攻防！黃世杰批張善政「摸頭」 12名里長共同發聲明

桃園市長張善政在航空城推動高階IC載板專區，引發地方熱議。張日前邀多位大園里長進市府座談，昨遭民進黨桃園市長參選人黃世杰質疑是「私下摸頭」。對此，大園12名里長今天共同發表聲明，強調進市府是替居民把問題問清楚，「我們不替市府背書，也不替任何候選人背書。」

張善政本月宣布將在航空城產三專區第一期規畫約40公頃高階IC載板專區，盼形成產業聚落。對此，黃世杰質疑，載板產業恐違背航空城原訂「低汙染、低耗能、低用水、高附加價值」的「三低一高」原則，昨也批評張善政邀里長進府溝通是在「摸頭」。

對於黃世杰「摸頭」說法，包括大園區菓林里長陳錫達等里長今透過聲明強調，聽取說明不代表接受政策，提出問題不代表反對產業，與市府溝通更不代表替誰背書。航空城居民歷經土地徵收、搬遷及安置，付出巨大生活代價，地方關心的不是一句「高科技」口號，而是未來每天要面對的生活環境，里長有獨立判斷能力，不是任何政黨的政治棋子。

聲明表示，地方提出五大要求，包括公開「三低一高」審查標準，若符合應提出科學數據；公開完整環境數據，說明用水、用電、廢水、空汙、廢棄物、噪音、大型車輛交通量及與安置住宅的緩衝距離；相關法定程序、地方說明會及公聽會都應依法辦理。

聲明表示，市府不能只辦一次座談就交差，應建立長期資訊公開及地方對話機制，並安排地方代表實地參訪現代高階IC載板工廠，了解製程、水電消耗及汙染防制運作。地方支持航空城發展，不代表放棄居民權益，支持高科技產業也不代表所有條件都不用問。

該聲明由菓林里陳錫達、海口里鄭宇成、竹圍里陳惠蘭、沙崙里游素珠、圳頭里卓榮騰、橫峰里徐振坤、青山里李吳彩月、青峰里劉秋霞、五權里游振輝、埔心里盧宜芳、大海里陳雲清及三石里李旺朝等12名里長共同具名。