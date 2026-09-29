鄭麗文喊「竹北不能幫站台」 邱臣遠團隊：感謝藍營老戰友力挺

曾參與國民黨竹北市長初選的竹北市民代表會主席林啟賢，今與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠同台。國民黨主席鄭麗文在今天立法實務研討會中強調「竹北不能幫邱臣遠站台」。邱臣遠團隊回應，不評論國民黨內部規範，感謝藍營老戰友力挺，將持續爭取跨黨派支持。

林啟賢今與民眾黨創黨主席柯文哲、邱臣遠同台，並祝福邱臣遠「心想事成」。林啟賢受訪時特別說明，自己目前是以無黨籍身分參選竹北市民代表，今天則是以天后宮主委身分歡迎柯文哲及邱臣遠到訪。

據與會藍委轉述，鄭麗文今天在國民黨立法實務研討會呼籲黨內團結，要求國民黨團支持新竹縣長參選人徐欣瑩，並表示「竹北不能幫邱臣遠站台」。鄭麗文也提到「藍白合作」的重要性，表示將盡力整合在野力量、爭取合作空間。

有藍委在會中詢問，黨籍立委能否為民眾黨議員參選人站台。鄭麗文回應，「規定上是不行」，縣市首長參選人可為白營站台，立委則不行；但她也說「也沒那麼嚴格，大家可視自己選區狀況」，並以國民黨立委王鴻薇為民眾黨議員參選人許甫站台為例，表示不會因此受到黨內處分。

邱臣遠競選團隊發言人黃心愉表示，不評論國民黨的內部規範。地方治理與選舉的本質，始終是如何為竹北爭取最大福祉、解決市民切身的問題。

黃心愉說，非常感謝許多國民黨的老戰友對邱臣遠的情意力挺。這分跨黨派的肯定跟支持，對我們來說是極為珍貴的力量。邱臣遠競選團隊會維持我們一貫信守承諾、說到做到的態度，爭取竹北鄉親認同的腳步不會停歇。

黃心愉強調，會持續走入基層，用務實專業的治理經驗與具體政見，爭取跨越黨派的最大民意支持。

竹北市民代表會主席林啟賢今以天后宮主委身分，與民眾黨創黨主席柯文哲、竹北市長參選人邱臣遠同台，並公開祝福邱臣遠「心想事成」。記者黃羿馨／攝影