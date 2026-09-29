成立會計師後援會 蘇巧慧：請評鑑我是不是能一起走4年的人

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立會計師後援會，她說參選就像來接受面試，邀請大家觀察她過去成績、現在態度及未來潛力，「找到合適的partner很難」，請大家評鑑看看，蘇巧慧是不是那個你想要一起工作的人，盼成為大家願意一起走未來4年的夥伴。

蘇巧慧表示，今天是她這次競選過程中的第30場後援會，這次不僅全國及新北市會計師公會幹部出席擔任後援會長，也有許多年輕會計師加入，顯示大家願意花更多時間了解選舉、關心城市未來。

蘇巧慧說，擔任立法委員期間，與會計師公會有不少合作，除了在專業上獲得協助，也看到現代會計師公會積極走入社會，參與公益活動，她以捐贈白米為例，從單純物資捐贈，到後來走進烏來，讓會計師重新認識山城，也讓她開始思考如何讓烏來發展出更多可能。

蘇巧慧指出，未來希望推動烏來老街全面翻新，並以泰雅博物館為核心，串聯手工藝、文化體驗與地方產業，也可發展森林越野車、SUP、登山步道及森林教育中心，讓烏來不只是一條老街，而是能展現泰雅文化及山城特色的觀光目的地。

「新北不是台北的附庸。」蘇巧慧說，希望未來的新北不只是仰望台北、每天進城工作，而是讓市民下班回到新北後感到安心，週末也有足夠的生活、休閒與文化選擇。

蘇巧慧表示，未來若推動青年創業，可建立專業導師團，讓會計師提供財務、法律等專業協助；面對中小企業產業升級，也需要會計師投入ESG、碳盤查等工作，成為青年創業、中小企業及地方社區發展的重要後盾。

她也提到，政府行政體系同樣需要「減政便民」，未來希望導入AI工具，由市政府率先使用AI「去繁化簡」，減少重複性行政工作，替公務員及專業人士減輕負擔，同時建立專業者與市府溝通的快速、專業管道。

蘇巧慧說，會計師簽在財務報告上的名字，代表多年累積的信用，「這是AI永遠無法取代的」，AI可以讓工作更快、更完善，但專業者累積的信任與價值無法被取代。

蘇巧慧說，今天自己不是單純來拜託大家支持，而是來給大家面試，就像大家找工作、找合作夥伴一樣，希望大家觀察她過去的成績、現在的態度及未來的潛力，「請大家評鑑看看，蘇巧慧是不是那個你想要一起工作的人。」