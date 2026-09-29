快訊

柯文哲二審出招！律師聲請閱卷90分鐘 攜250GB硬碟「研析有利事證」

AV女優河北彩花唱進科大！校園演唱會卡司曝光 網笑喊一定翹課

差近80倍！車禍賠償從幾十萬變800萬 律師：很多人都漏算這筆

聽新聞
0:00 / 0:00

成立會計師後援會 蘇巧慧：請評鑑我是不是能一起走4年的人

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排右三）今天成立會計師後援會，並與現場會計師合影。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排右三）今天成立會計師後援會，並與現場會計師合影。記者葉信菉／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立會計師後援會，她說參選就像來接受面試，邀請大家觀察她過去成績、現在態度及未來潛力，「找到合適的partner很難」，請大家評鑑看看，蘇巧慧是不是那個你想要一起工作的人，盼成為大家願意一起走未來4年的夥伴。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，今天是她這次競選過程中的第30場後援會，這次不僅全國及新北市會計師公會幹部出席擔任後援會長，也有許多年輕會計師加入，顯示大家願意花更多時間了解選舉、關心城市未來。

蘇巧慧說，擔任立法委員期間，與會計師公會有不少合作，除了在專業上獲得協助，也看到現代會計師公會積極走入社會，參與公益活動，她以捐贈白米為例，從單純物資捐贈，到後來走進烏來，讓會計師重新認識山城，也讓她開始思考如何讓烏來發展出更多可能。

蘇巧慧指出，未來希望推動烏來老街全面翻新，並以泰雅博物館為核心，串聯手工藝、文化體驗與地方產業，也可發展森林越野車、SUP、登山步道及森林教育中心，讓烏來不只是一條老街，而是能展現泰雅文化及山城特色的觀光目的地。

「新北不是台北的附庸。」蘇巧慧說，希望未來的新北不只是仰望台北、每天進城工作，而是讓市民下班回到新北後感到安心，週末也有足夠的生活、休閒與文化選擇。

蘇巧慧表示，未來若推動青年創業，可建立專業導師團，讓會計師提供財務、法律等專業協助；面對中小企業產業升級，也需要會計師投入ESG、碳盤查等工作，成為青年創業、中小企業及地方社區發展的重要後盾。

她也提到，政府行政體系同樣需要「減政便民」，未來希望導入AI工具，由市政府率先使用AI「去繁化簡」，減少重複性行政工作，替公務員及專業人士減輕負擔，同時建立專業者與市府溝通的快速、專業管道。

蘇巧慧說，會計師簽在財務報告上的名字，代表多年累積的信用，「這是AI永遠無法取代的」，AI可以讓工作更快、更完善，但專業者累積的信任與價值無法被取代。

蘇巧慧說，今天自己不是單純來拜託大家支持，而是來給大家面試，就像大家找工作、找合作夥伴一樣，希望大家觀察她過去的成績、現在的態度及未來的潛力，「請大家評鑑看看，蘇巧慧是不是那個你想要一起工作的人。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天成立會計師後援會，並頒發戰旗給會計師公會榮譽理事長黃奕睿（右）。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天成立會計師後援會，並頒發戰旗給會計師公會榮譽理事長黃奕睿（右）。記者葉信菉／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 會計師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

李四川拋深坑輕軌 蘇巧慧搶宗親票

蘇巧慧偕張錦豪汐止成立競總 提出串聯南港打造智慧生醫廊帶

陳亭妃農業後援會成立 農會大老出掌總會長

對抗「洋流」…蔣萬安競辦正式開張 「正妹帥哥牌」全是8年級生

相關新聞

綠營還不下車？金華國中家長：營養午餐把關嚴謹「不可能蓋牌」

首都市長選舉全國熱議，金華國中營養午餐食安成攻防焦點，民進黨議員簡舒培批市府冷血，對食物中毒蓋牌。台北市長蔣萬安今中午到學校視察流程，並和家長、校方會談，家長會成員強調對午餐把關嚴謹，得知學生身體不適，第一時間告知所有家長通報流程，「如果蓋牌幹嘛這樣？」

影／蕭美琴南投參拜被虧「放鳥」鄉親 宮廟主委曝原因：嘸人怨嘆

副總統蕭美琴今赴南投水里、集集、名間等參拜或農業交流，由民進黨縣長參選人温世政陪同，其中名間大興宮主委笑稱上次被蕭「放鳥」，並反映地方對焚化爐興建的擔憂；蕭美琴表示，將轉達地方意見，相信農業部會秉持科學專業辦理。

影／引動漫名言喊傳承 沈伯洋：「洋流」是要守護國家

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天(29日)中午出席「民進黨創黨暨建黨黨員聯誼餐敘」，談到民主精神的傳承，沈伯洋表示，做為知識分子的責任，就是把前輩追逐民主與自由的精神繼承下來。他進一步以「洋流」比喻民主傳承，表示洋流不只是溫暖，也不只是勇氣，更重要的是「有方向」，這個方向是好幾世代民主前輩累積下來的，即使未來可能不斷微調、修正，但大方向從未改變，就是要守護國家、守護這塊寶島。

藍白合僅限縣市長 鄭麗文下令「別幫邱臣遠站台」

國民黨今天舉辦立法實務研討會，據轉述，國民黨主席鄭麗文在會中呼籲大家要團結，並下軍令宣布在新竹縣選戰上，國民黨團還是要團結支持新竹縣長參選人徐欣瑩，而且「竹北不能幫邱臣遠站台」。

藍白合破局恐外溢彰化？邱建富：選票流動對我有利 白營5成可爭取

無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天接受廣播節目專訪時指出，彰化縣議長謝典霖遭羈押，確實對國民黨選情造成影響，雖然表面上對國民黨較為不利，但對民進黨也沒有好處，反而可能引發民眾反彈。邱建富並表示，近期自己做了3份民調，均排在第二名，且呈現逐漸上升趨勢。

載板專區攻防！黃世杰批張善政「摸頭」 12名里長共同發聲明

桃園市長張善政在航空城推動高階IC載板專區，引發地方熱議。張日前邀多位大園里長進市府座談，昨遭民進黨桃園市長參選人黃世杰質疑是「私下摸頭」。對此，大園12名里長今天共同發表聲明，強調進市府是替居民把問題問清楚，「我們不替市府背書，也不替任何候選人背書。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。