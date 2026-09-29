陳亭妃農業後援會成立 農會大老出掌總會長

選戰加溫，民進黨台南市長參選人陳亭妃今成立農業後援會，由台南市農會理事長吳正仁出掌總會長，希望集結台南農業界力量，力挺陳亭妃接棒台南市政，持續為農民打拚。

陳亭妃親授授戰旗予吳正仁，並授證各農會後援會會長，吳正仁表示，當初希望陳亭妃進入立法院經濟委員會，替農民發聲，一路走來，他可以很肯定地說，陳亭妃「比農民更深入了解農民的需要」。

吳正仁指出，陳亭妃不只熟悉農民面臨的問題，更能從中央角度看見制度與系統的缺口，替農民設想周到，長期致力於台南農業發展不遺餘力，希望各界農會支持真正會做事的人，成為陳亭妃最堅強的後盾。

陳亭妃表示，農民是「看天吃飯」，農業政策不能只在災害發生後才補救，而要從制度、科技、產銷到市場，打造完整的「四季農漁業」升級藍圖。從「救災」走向「防災」、從「生產」走向「品牌」，一步一步打造更有韌性、更有保障、更有競爭力台南農業。

她指出，若能順利當選，未來將建立完整農漁業資訊平台，並逐步推動農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險及農民退休儲金，建立「三保一金」保障體系，串聯中央與地方資源，讓青年返鄉有制度、農民打拚有保障。

陳亭妃強調，所有政策的出發點只有一個，就是「讓農民更好」。以丹娜絲颱風造成的延續性災損為例，她持續向中央爭取，針對今年文旦柚開花、著果受到影響的農民提供協助，農業部今年7月已正式公告台南市文旦柚為天然災害現金救助地區，每公頃救助8萬元，讓受災農民獲得實質支持。