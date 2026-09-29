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影／柯文哲造訪苗栗頭份！陪民眾黨參選人掃街拜票 首站先拜媽祖婆

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
民眾黨創黨主席、台北前市長柯文哲下午走訪苗栗縣頭份市為黨提名的縣議員參選人林志學、蔡君婷及參選鄉鎮市民代表的黨員造勢，首站到永貞宮參拜。記者胡蓬生／攝影
民眾黨創黨主席、台北前市長柯文哲下午走訪苗栗縣頭份市為黨提名的縣議員參選人林志學、蔡君婷及參選鄉鎮市民代表的黨員造勢，首站到永貞宮參拜。記者胡蓬生／攝影

台灣民眾黨創黨主席、台北前市長柯文哲今天下午走訪苗栗縣頭份市為黨提名的縣議員參選人林志學、蔡君婷及參選鄉鎮市民代表的黨員造勢，陪同到頭份黃昏市場、建國夜市等地掃街拜票，柯文哲已是二度到中港溪地區為參選黨員造勢，但今天在頭份的行程未接受媒體聯訪。

2026九合一選舉

台灣民眾黨年底的五合一選舉，在苗栗縣有兩人登記參選縣議員、三人登記參選鄉鎮市民代表，其中參選議員的蔡君婷在竹南、後龍及造橋選區，林志學在頭份、三灣、南庄選區參選。頭份、竹南兩地拜竹科園區外溢影響，是全縣「唯二」兩個人口成長的城市，頭份更是全縣唯一人口超過10萬人的鄉鎮市。

柯文哲下午3點20分首站到頭份田寮永貞宮參拜，永貞宮供奉媽祖，也是閩客合祀的地方信仰中心，每年「四月八」媽祖遶境，更是地方宗教盛會。永貞宮管理委員會主委張淑芬是現任苗栗縣議會副議長，但她今天另有其他行程，由永貞宮副主委曾畯憲及委員等人陪同接待柯P，介紹永貞宮沿革、廟務發展及四月八傳統民俗。

參拜之後，柯文哲陪同黨籍參選人走訪頭份黃昏市場、建國夜市等地掃街拜票，預計晚間8點結束今天在頭份的造勢行程。

民眾黨創黨主席、台北前市長柯文哲（右）下午走訪苗栗縣頭份市，首站到永貞宮參拜，由管委會人員接待。記者胡蓬生／攝影
民眾黨創黨主席、台北前市長柯文哲（右）下午走訪苗栗縣頭份市，首站到永貞宮參拜，由管委會人員接待。記者胡蓬生／攝影

民眾黨創黨主席、台北前市長柯文哲下午走訪苗栗縣頭份市為黨提名的縣議員參選人林志學、蔡君婷及參選鄉鎮市民代表的黨員造勢，首站到永貞宮參拜。記者胡蓬生／攝影
民眾黨創黨主席、台北前市長柯文哲下午走訪苗栗縣頭份市為黨提名的縣議員參選人林志學、蔡君婷及參選鄉鎮市民代表的黨員造勢，首站到永貞宮參拜。記者胡蓬生／攝影

2026九合一選舉 苗栗縣選舉 柯文哲 頭份 民眾黨 蔡君婷

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