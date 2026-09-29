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江啟臣競總10月4日成立 何欣純直攻江豐原本命區
國民黨台中市長參選人江啟臣競選總部將於10月4日成立，預料台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜和邀請中的立法院長韓國瑜都會出席，可望重現藍營「禿子、燕子、漢子」大合體。而民進黨市長參選人何欣純當天也首度在山城豐原舉辦3、4千人的大型造勢晚會，進入江啟臣的本命區，大咖人選也正在邀請中。
何欣純的競選總部日前已早一步成立，除了邀到前總統蔡英文率先開箱，接著還請賴清德總統到場力挺，創造不少聲勢。近日「洋流」話題興起，何欣純也趁著這股潮流邀請沈伯洋來台中，兩人合體相互拉抬。
沈伯洋27日與何欣純在審計新村合體，一路走讀至市民廣場。這條路線是台中市區的假日熱門景點，何欣純還出動空拍機，鳥瞰地面人潮。兩人沿途與支持者互動，最後在市民廣場品嘗台中小吃，創造「欣潮x洋流」話題。
也因為沈伯洋一度把東泉辣椒醬加在雞蛋糕上，還稱「雞蛋糕加東泉辣椒醬還不錯，很特別」，在活動後還在網路上引發討論，連民進黨立院總召蔡其昌也搭上話題說「我還是要鄭重聲明，我無法接受Puma在雞蛋糕上面加東泉辣椒醬」進一步又創造了更多聲量。
何欣純幕僚說，10月4日下午恰也是沈伯洋總部成立，何欣純的山城造勢是否能再邀到沈或還有其他大咖，目前還在安排和聯繫中。
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