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邱臣遠左右逢源？接連與藍、綠同台 曾聖凱、吳旭智回應了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
邱臣遠日前出席竹北市公所舉辦的「三天王」演唱會，與鄭朝方同台。圖／取自邱臣遠臉書
邱臣遠日前出席竹北市公所舉辦的「三天王」演唱會，與鄭朝方同台。圖／取自邱臣遠臉書

新竹縣竹北市長選戰升溫，民眾黨參選人邱臣遠近日先後與民進黨籍竹北市長鄭朝方、國民黨竹北市代會主席林啟賢同台，綠白合、另類藍白合話題延燒。邱稱朋友要多、敵人要少；民進黨參選人曾聖凱強調各黨派之間有互動是很正常的事；國民黨參選人吳旭智團隊則表示尊重。

2026九合一選舉

邱臣遠日前出席竹北市公所舉辦的「三天王」演唱會，與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方、民進黨竹北市長參選人曾聖凱同台，鄭朝方更公開期許下一任竹北市長應是「善良、有信用，並且善待竹北的人」，邱臣遠隨後回應，善良與誠信是自己從政的基本底線，更喊話「不只善待竹北，我會全心全意用心對待」。

不僅如此，邱臣遠近日也與竹北市民代表會主席林啟賢互動頻繁，民眾黨創黨主席柯文哲今天陪同邱臣遠前往竹北天后宮參拜、掃街，身兼天后宮主委的林啟賢親自接待，使「另類藍白合」再成竹北選戰話題。

對於接連與不同陣營人士同台，邱臣遠表示，選舉過程「朋友要多、敵人要少」，一定會爭取最大認同，各界給予的鼓勵與支持都心懷感謝，最重要的仍是把自己的本分做好。至於與林啟賢互動，他認為，身為市長參選人向現任代表會主席請益相當正常，若未來有機會擔任市長，雙方在市政推動上也會有更多合作。

面對邱臣遠一邊與鄭朝方同台、一邊又與林啟賢同框，是否擔心藍綠中間選票遭吸走？曾聖凱表示，對此正向看待，鄭朝方身為竹北市長，在公開場合與各黨派互動本來就是正常的事，三王當天演唱會是市民同歡場合，原本就不分派系、不問藍綠，大家與市民同樂是好事，「也不存在合體之說」。

曾聖凱強調，鄭朝方的市政方向若要延續，「聖凱是不二人選」，不會因為一場演唱會，或鄭朝方在公開場合與特定人士互動而受到影響。他並表示，鄭朝方在竹北各大活動更經常與他合體，雙方長期合作，「彼此之間的互信堅不可摧」。

至於國民黨竹北市長參選人吳旭智陣營，團隊對邱臣遠近期接連與藍綠人士同台，以及外界出現「綠白合」、「藍白合」等政治解讀，僅簡短回應「尊重」。

竹北市民代表會主席林啟賢今以天后宮主委身分，與民眾黨創黨主席柯文哲、竹北市長參選人邱臣遠同台，並公開祝福邱臣遠「心想事成」。記者黃羿馨／攝影
竹北市民代表會主席林啟賢今以天后宮主委身分，與民眾黨創黨主席柯文哲、竹北市長參選人邱臣遠同台，並公開祝福邱臣遠「心想事成」。記者黃羿馨／攝影

邱臣遠日前出席竹北市公所舉辦的「三天王」演唱會，與民進黨竹北市長鄭朝方同台、竹北市長參選人曾聖凱同台。圖／讀者提供
邱臣遠日前出席竹北市公所舉辦的「三天王」演唱會，與民進黨竹北市長鄭朝方同台、竹北市長參選人曾聖凱同台。圖／讀者提供

2026九合一選舉 新竹縣選舉 邱臣遠 吳旭智 曾聖凱

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