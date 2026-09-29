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基市議會定期會不見議長…藍營指「先把現在的位置做好」 綠營：依規定請假

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
議長童子瑋未主持市長施政總質詢議程，基隆市長謝國樑競選辦公室發言人謝若彤今天說，「想選下一個位置之前，應該先把現在的位置做好。」圖／謝國樑競選辦公室提供
議長童子瑋未主持市長施政總質詢議程，基隆市長謝國樑競選辦公室發言人謝若彤今天說，「想選下一個位置之前，應該先把現在的位置做好。」圖／謝國樑競選辦公室提供

參選基隆市長的議長童子瑋，未主持市長施政總質詢議程。市長謝國樑競選辦公室發言人謝若彤今天說，「想選下一個位置之前，應該先把現在的位置做好」，議長應負的責任無法由別人代替。童陣營回應，均依規定辦理請假及代理主持，不影響會議程序正常進行。

2026九合一選舉

謝國樑競選陣營質疑市議會定期會市長施政總質詢議程，議員個人質詢時間，童子瑋未曾親自出席主持。謝若彤說，上一次定期會總質詢期間，童子瑋也曾多日未親自主持，期間更投入中華籃協理事長選舉。

謝若彤指出，議長肩負主持議事、維護議會運作的重要責任，尤其市長施政總質詢更是議會監督市政的重要場合。童子瑋如今表態參選市長，卻再次出現總質詢多次未親自主持的情況，應向市民說明原因。

謝若彤表示，「想選下一個位置之前，應該先把現在的位置做好。」議長工作可以由他人代班，但議長應負的責任無法由別人代替，童子瑋應公開向基隆市民說明。

童子瑋議長辦公室回應，各項議事會議原則上均由議長親自主持，包括預備會議、程序委員會及二、三讀會等，相關議事工作皆依規定正常進行。

至於市長施政總質詢，因屬議員個別行使質詢權之時間，其性質與一般議事會議有所不同。議長如有公務行程，均依規定辦理請假及代理主持，不影響會議程序正常進行，亦不影響任何議員質詢權之行使。

2026九合一選舉 基隆市選舉 童子瑋 謝國樑

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