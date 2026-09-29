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綠營還不下車？金華國中家長：營養午餐把關嚴謹「不可能蓋牌」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今中午到學校視察流程，並和家長、校方會談，家長會成員強調對午餐把關嚴謹，得知學生身體不適，第一時間告知所有家長通報流程，「如果蓋牌幹嘛這樣？」圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今中午到學校視察流程，並和家長、校方會談，家長會成員強調對午餐把關嚴謹，得知學生身體不適，第一時間告知所有家長通報流程，「如果蓋牌幹嘛這樣？」圖／北市府提供

首都市長選舉全國熱議，金華國中營養午餐食安成攻防焦點，民進黨議員簡舒培批市府冷血，對食物中毒蓋牌。台北市長蔣萬安今中午到學校視察流程，並和家長、校方會談，家長會成員強調對午餐把關嚴謹，得知學生身體不適，第一時間告知所有家長通報流程，「如果蓋牌幹嘛這樣？」

2026九合一選舉

蔣萬安到校向學校老師、家長慰問，感謝這段時間承受許多壓力的校長、老師、廚師、家長志工以及孩子們，並強調營養午餐設計到實際供餐，都有完整的溝通與回饋機制。除了每月固定召開會議，每次討論菜單都會逐項檢視菜色、營養、孩子接受度以及需要調整的地方。

而現場家長也與蔣萬安進行會談，家長會成員也說得知這件事後，學校就把所有通報程序通知家長，拜託家長第一時間若有發現孩子不適，趕快反應，內容也是跟學校討論過並依照法規程序，確保所有家長都有這件事情「如果要蓋牌幹嘛這樣？」

家長會代表也強調，學校對於營養午餐把關很用心，除了營養師會跟團膳業者定期會議討論菜單，除了討論新的菜單外，也會檢討前個月菜單，根據每廚餘量，去觀察學生反映，更有工作群組包含校方、業者、志工等都在群組，有任何消息都會即時掌握。

台北市長蔣萬安今中午到學校視察流程，並和家長、校方會談，家長會成員強調對午餐把關嚴謹，得知學生身體不適，第一時間告知所有家長通報流程，「如果蓋牌幹嘛這樣？」圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今中午到學校視察流程，並和家長、校方會談，家長會成員強調對午餐把關嚴謹，得知學生身體不適，第一時間告知所有家長通報流程，「如果蓋牌幹嘛這樣？」圖／北市府提供

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 簡舒培 營養午餐

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