花蓮市長選戰戴于文拋敬老政策 魏嘉彥：施政要守財政紀律

民眾黨花蓮市長參選人戴于文今天公布重陽敬老金加碼等五大敬老政策，承諾當選後將重新盤點，1年內建立相關制度；現任國民黨市長魏嘉彥說，施政須有財政紀律，不是隨便亂發錢。

戴于文的五大敬老政策都在縣府既有政策上再加碼，包括增加1000元敬老金、假牙補助最高再加碼5000元、增加新的福氣站，現有22處據點每月增加3萬元補助，以及既有敬老愛心卡點數外，每名長者每月再提供3趟、每趟最高150元的乘車補助；另外，在縣府既有1500點敬老健康點數上，市公所再增加500點，並研議擴大適用到營養品、運動、輔具用品等。

戴于文說，花蓮市65歲以上長者已超過2萬人，於每5位市民就有1位長者。他上任後，100天內會重新盤點全市長者人口、福氣站、交通及既有補助，並在1年內則建立敬老金加碼等制度，以科學、專業、公開透明的方式推動高齡政策。

國立花蓮高農足球隊日前獲得2026年ISF足球世界盃台灣代表隊選拔賽冠軍，將代表台灣出征世界盃，市長魏嘉彥今天到花蓮高農貼紅榜祝賀。

尋求連任的魏嘉彥回應對手政策，表示市公所每年預算約5、6億元，要靠提計畫努力爭取各種計畫型補助才有8、9億元，不是對手所說的一年10億元，且這筆錢必須運用在各項市政工作，他推動市政的原則是預算要平衡、財政紀律要有，不能亂便亂喊價。