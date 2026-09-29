藍白合僅限縣市長 鄭麗文下令「別幫邱臣遠站台」

國民黨今天舉辦立法實務研討會，據轉述，國民黨主席鄭麗文在會中呼籲大家要團結，並下軍令宣布在新竹縣選戰上，國民黨團還是要團結支持新竹縣長參選人徐欣瑩，而且「竹北不能幫邱臣遠站台」。

另外有藍委詢問黨中央，黨籍立委究竟能否幫白營議員站台？鄭麗文回應指出，「規定上是不行」，但開放縣市首長參選人可以幫白營站台，但立委就不行。

不過鄭麗文強調，「也沒那麼嚴格，大家可視自己選區狀況」，還舉國民黨立委王鴻薇幫白營議員參選人許甫站台的例子指出，「不會因為這樣就被黨內處分」。

與會藍委轉述，鄭麗文會中特別提到「藍白合作」的重要性，表示將盡力整合在野力量、爭取合作空間。鄭麗文也了解，部分選區已有民眾黨議員參選人布局，因此請黨籍立委在不影響國民黨既有議員提名人權益的前提下，適度協助溝通與整合，共同尋求在野力量最大化。

黨中央解釋，針對年底選舉，中常會先前已通過「黨員行為規範」，明定國民黨地方縣市長參選人可受邀為藍白共同支持的民眾黨籍參選人輔選。鄭麗文僅是被動回應中常會本來就有的規範。

黨內人士表示，鄭麗文的意思是「還是要照制度來」，一方面可體諒到黨團成員在大罷免時期，有民眾黨的支持；但還是要關注黨籍的地方議員心裡感受。

有藍委轉述，選舉是最後關頭，黨中央也希望國民黨團能全力輔選。議員選舉部分，也要以輔選國民黨選將為主。另也提到，黨團跟黨中央是否可協助地方攻防議題，成立「PK小組」，針對議題攻防合作舉行記者會，整合戰力，甚至可邀請地方議員來，或請立委去黨中央。

此外，針對國民黨團提出的優先法案，黨團會中均無疑慮，包括公投法修法，有藍委提出希望把電競法、空汙法修法等也納入優先法案。