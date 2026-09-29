藍綠縣長參選人爭相聲援 台東海濱公園公共藝術作品下月不拆了

台東海濱公園公共藝術作品「消逝的船與地景」預計下月拆除，引發地方不捨。國民黨縣長參選人吳秀華覺得有保存必要，強調正協調原地保存，尋找更好的處理方式。民進黨參選人陳瑩也隨即回應，她已邀經濟部水利署及校方進行線上討論，並達成原址保存共識。

「消逝的船與地景」是國教署藝術共創合作專案作品，2023年由台東女中美術班師生、中原大學建築系及全台高中美術班學生共同參與，200多名師生歷時7個月完成，長12公尺、高3.5公尺。

這件作品曾經歷多次颱風侵襲，台東女中師生持續維護、修繕及補色，因應海岸構造物維修改善工程，水利署預計10月15日前汰除。消息傳出後，參與創作的老師、學生及校友相當不捨，趕在拆除前留下最後合影，並設法爭取保留。

今天中午左右，議長吳秀華先發出新聞稿表示，「消逝的船與地景」是來自學生的創作，最後成為台東海濱的一部份，背後承載老師與學生心血，也是許多台東人和遊客共同回憶，她希望在不影響海岸安全及工程需求為前提下，尋找更好的處理方式，讓公共建設與城市美學可以一起往前走。

3小時之後，立委陳瑩也表示，此作品承載許多師生的心血與回憶，是一件優質的大地藝術作品，政府應編列經費妥善維護、保存，並為作品投保，建立長期維護管理機制，讓藝術作品得以永續保存。

水利署副署長黃宏莆允諾，若台東女中希望作品原址保留，將配合修正及調整相關工程規畫，讓作品繼續留在原地。

「消逝的船與地景」是台東女中師生合力完成的作品，師生十分不捨，希望可以原地保存。圖／台東女中提供