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影／談城市未來願景 蘇巧慧：新北不用繞著台北轉
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立會計師後援會，談到對新北市未來的願景，蘇巧慧表示新北市不用總是繞著台北轉，當然不可能馬上創造就業機會讓大家不用去台北上班，但她希望這個城市是你下了班回來會非常安心，周末你不會想出城，會在這裡找到一個你安適的地方。
會前接受媒體聯訪談到昨日與父親蘇貞昌同框，她表示雙方平時行程都很忙，按照自己的行程在活動，昨天的黨慶是每年都會舉行的餐會，兩人都出席這很正常。
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